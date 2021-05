BASKET – Carrozzina, è l’ora del derby Lecce-Bari. Calò (Lupiae): “Abbiamo inseguito per un anno quest’obiettivo”

Quest’anno, il derby tra Lecce e Bari si giocherà nel campionato di Serie B di basket in carrozzina. L’appuntamento è per domani pomeriggio, 22 maggio, alle ore 18, al PalaVentura di Lecce per la sfida secca tra Lupiae Team Salento e il Bari che vale l’accesso alle fasi finali playoff (sempre a Lecce, nell’ultimo weekend di maggio) per la conquista della Serie A.

“Ora tocca a noi – dichiara il coach giocatore Andrea Calò –. Per un intero anno abbiamo inseguito questo obiettivo, ora è a portata di canestro. Un match che sarà senz’altro combattuto fino alla fine e pertanto ancor più bello per le ambizioni di entrambe le squadre. Il tutto, arricchito dal fascino del derby che andrà ad elevare ulteriormente lo spettacolo di questa disciplina sportiva sempre più amata dal pubblico”.