SERIE B – Liverani riparte da Cagliari insieme a Pisacane e Bovo

Ritorna in pista Fabio Liverani. L’ex allenatore del Lecce, assente dai campi da gioco da metà stagione 2020-21, quando fu esonerato a Parma, ha accettato la proposta del neo retrocesso Cagliari, squadra in cui aveva militato da Primavera.

Ma non è l’unico ex Lecce a sposare la causa dei sardi: del suo staff tecnico fa parte anche Fabio Pisacane, sino a pochi mesi fa tesserato col Lecce (ma con pochissime presenze e, di fatto, fuori rosa per tutta la scorsa stagione). Ci sarà, come vice allenatore, anche Cesare Bovo, protagonista di due promozioni del Lecce dalla B alla A (2002-03 con Delio Rossi, 2018-19, proprio con Liverani allenatore).