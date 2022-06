TIRO CON L’ARCO – A Crispiano brillano le stelline Anna Falsanisi e Rebecca Trianni (Evò San Cesario)

La Evò Archery Team di San Cesario di Lecce, protagonista nella fase regionale del Trofeo Pinocchio, gara di tiro con l’arco riservata ai giovanissimi, svoltasi a Crispiano, domenica scorsa.

Circa venti i piccoli Robin Hood in gara, provenienti da tutta la Puglia. nella gara per ragazzi e ragazzi dai 9 ai 13 anni, ha dominato la piccola Anna Falsanisi di Merine, totalizzando per 402 punti; ottimo terzo posto per l’altra atleta del Team Evò, Rebecca Trianni.

Grande la soddisfazione del tecnico delle ragazze, Romeo Liaci, e del presidente della società, Mauro Liaci, per il prestigioso risultato ottenuto. “Ora non resta che continuare su questo percorso – dicono dal Team Evò – in attesa che arrivino nuove conferme dalle sfide che il futuro proporrà”.