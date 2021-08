SERIE B – Il Lecce riparte da Cremona: programma e arbitri della prima giornata

Col pareggio per 2-2 tra Frosinone e Parma, si è aperta ufficialmente ieri sera la stagione 2021-22 della Serie B.

Tra oggi e domani si completa la prima giornata. Il Lecce, che visiterà la Cremonese, è inserito nello slot delle 20.30 di domani sera. Arbitrerà Niccolò Baroni di Firenze, omonimo, nel cognome, e concittadino dell’allenatore giallorosso, col quale, però, non c’è nessun legame. Il Lecce con Baroni arbitro ha degli ottimi precedenti: sette partite, sette vittorie, l’ultima delle quali fu il 7-0 rifilato all’Ascoli nel torneo di Serie B 2018-19.

I precedenti giocati a Cremona sono nettamente a favore dei grigiorossi che conducono per nove vittorie a cinque, con sei pareggi. L’ultimo confronto diretto risale al febbraio scorso, con la vittoria in rimonta dei giallorossi grazie all’autorete di Castagnetti e al gol di Rodriguez che ribaltarono l’iniziale vantaggio locale di Gaetano.

La Cremonese si affida ancora a Fabio Pecchia, dopo la salvezza colta nella scorsa stagione. Non è stato un mercato coi fuochi artificiali per i lombardi che, però, negli ultimi giorni, hanno ufficializzato Daniel Frey, esterno ex Chievo; Marco Zunno, attaccante esterno dal Novara; Dorian Ciezkowski, l’anno scorso protagonista tra i pali del Taranto, e Christian Dalle Mura, promettente difensore centrale di scuola Fiorentina.

Il programma e le designazioni della prima giornata:

sab. h 18: Pordenone-Perugia: Luca Massimi di Termoli (Trinchieri-Ceccon; IV Perenzoni; VAR Piccinini-Dei Giudici);

sab. h 20.30: Cittadella-LR Vicenza: Matteo Marcenaro di Genova (Yoshikawa-Cipressa; IV Kumara; VAR Ghersini-Bresmes);

dom. h 18: Reggina-Monza: Antonio Giua di Olbia (Schirru-Miele D.; IV Cascone; VAR Maresca-Prenna), Ternana-Brescia: Gianpiero Miele di Nola (Marchi-Raspollini; VAR Di Cairano; VAR Ayroldi-Mondin);

dom. h 20.30: Ascoli-Cosenza: Lorenzo Maggioni di Lecco (Fontemurato-Lombardi; IV Acanfora; VAR Sacchi-Cecconi); Benevento-Alessandria: Marco Di Bello di Brindisi (Scatragli-Garzelli; IV Carella; VAR Dionisi-Bottegoni); Cremonese-Lecce: Niccolò Baroni di Firenze (Muto-Di Giacinto; IV Panettella; VAR Manganiello-Bindoni); Crotone-Como: Daniele Doveri di Roma 1 (Lanotte-D’Ascanio; IV Longo F., VAR Marinelli-Rocca); Pisa-Spal: Giacomo Camplone di Pescara (Di Gioia-Vigile; IV Collu; VAR Serra-Alassio);

Giocata ieri: Frosinone-Parma 2-2 (31′ Zerbin/F, 41′ Tutino/P, 52′ Man/P, 89′ Charpentier/F)

(foto: Coribello-SalentoSport)