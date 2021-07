LECCE – Nuove maglie ed iniziative per i tifosi: tutte le novità dalla conferenza stampa

E’ stata una tarda mattinata a suon di novità quella odierna in casa Lecce. L’Acaya Golf Resort è stato infatti teatro della conferenza stampa di presentazione delle nuove divise da gioco e delle iniziative rivolte ai tifosi per la stagione sportiva 2021/22.

La prima parte dell’incontro con i giornalisti è stato dedicato alle nuove inerenti i supporter giallorossi. A parlarne è stato Corrado Liguori: “Anche per questa stagione non ci sarà la campagna abbonamenti con il proseguimento del progetto U.S. Lecce Program, che ha l’obiettivo di creare un’ulteriore vicinanza tra i tifosi che vivono nel Salento ed i propri beniamini, nonché accorciare le distanze rispetto a chi è costretto a vivere lontano dalla propria terra. I, tutto all’insegna di un’unica identità territoriale ed un unico valore”.

Il vice presidente ha poi regalato ulteriori dettagli: “Nella passata stagione sono stati 1920 i sottoscrittori della tessera che hanno potuto usufruire dei contenuti esclusivi, premi dedicati e iniziative commerciali ad hoc. Nel corso della prossima stagione ci sarà uno store online dedicato ai sottoscrittori della tessera, ma anche interviste esclusive per i tifosi. Arriva una radio del Lecce, ma anche dei premi esclusivi che permetteranno di vivere nel migliore dei modi la partita accedendo anche al terreno di gioco, così come un sorteggiato a settimana potrà vivere l’esperienza delle trasferte con il Lecce”.

Sulle biglietterie e i costi di tagliandi e fidelizzazioni: “Chi rinnoverà la tessera avrà una prelazione per l’acquisto dei biglietti nei primi giorni di prevendita. I successivi giorni saranno destinati a tutti i sottoscrittori, nuovi e vecchi, a seguire poi ci sarà la vendita libera dei tagliandi. I rinnovi e le sottoscrizioni potranno essere eseguite a partire dal prossimo 12 di luglio, presso la filiale della Banca Popolare Pugliese di viale XXV Luglio di Lecce o sul sito di Vivaticket. Il rinnovo avrà un costo di 60€ per l’intero, 30€ per gli under 14. Il nuovo iscritto se abbonato nella stagione 19/20 pagherà la tessera 120€ e 50€, mentre i nuovi iscritti che non non si sono abbonati nell’ultimo campionato in cui era possibile sottoscrivere l’abbonamento è di 160€ e 70€. Chi sottoscriverà la tesserà riceverà un pallone autografato dai calciatori. Il costo dei biglietti sarà di 5€ la curva, 9€ la tribuna, la tribuna centrale inferiore appena 16€, mentre è di 26€ prezzo per quella superiore, per accomodarsi in poltronissima serviranno 45€; questi prezzi, riservati ai possessori della US Lecce Program, non potranno subire variazioni durante il campionato. Per quanto riguarda il tagliando standard partono dai 14€ per la curva, 18€ per la est, 26€ per la centrale inferiore, 36€ per la centrale superiore e 55€ per le poltronissime”.

È poi intervenuto Andrea Micati, responsabile del marketing giallorosso che ha presentato le divise da gioco: “Ogni anno ho raccontato come la maglia fosse un veicolo con contenuti importanti in merito alla fede giallorossa. Voglio oggi raccontare come nasce una maglia. Prima era facile, l’ufficio marketing proponeva un tema e si faceva la maglia. Ora interviene il lavoro del grafico, che da tanti anni è Mario Contaldo, che interviene alla grande e con pazienza. Il lavoro è lunghissimo e richiede la produzione di una miriade di bozze perché le idee nascono sotto una giuria severissima composta da presidenti e dirigenti vari e ognuno apporta la propria modifica. Alla fine viene fuori un prodotto risultante di diversi gusti, nonché equilibrata”.

SPONSOR. “Le maglie che vedrete oggi non ci sono sponsor. Anche perché il club sta lavorando sulla squadra degli sponsor, ci sarà una nuova conferenza dedicata appositamente a questo aspetto con tutte le novità dettagliate del caso”.

PRIMA MAGLIA. “Abbiamo mantenuto una linea abbastanza tradizionale con strisce stretta e maniche più gialle rispetto al passato. Come tradizione ci sarà il pantaloncino rosso che potrebbe saltuariamente variare con pantaloncino blu. È una scelta di tradizione. Una divisa abbastanza pulita. La prima icona, dunque, rappresenta la tradizione”.

SECONDA MAGLIA. “Rappresenta il rosone di Santa Croce con i giochi di pietra del rosone che rappresentano i dettagli della maglia. Dal centro partono due raggi giallorossi ripresi anche da maglie a pantaloncini. Qui si è voluto celebrare un altro monumento della città. La seconda icona è dunque il territorio”.

TERZA MAGLIA. “Questa celebra lo stadio. Il presidente ha detto che voleva lo stadio pieno e con i tifosi, quindi è dedicata a loro ed è una loro celebrazione su richiesta esplicita di Sticchi Damiani. All’altezza del cuore campeggia l’immagine dei nostri tifosi. Spiccano gli inserti verde fluo”.

MAGLIA STORICA. “Dopo il successo del passato stiamo pensando ad una divisa storica, celebrativa anche per la stagione in corso. Qualcosa è già in cantiere”.