CD GALLIPOLI – È Sandro Carrozza il nuovo allenatore dei giallorossi

Dopo una lunga e fortunata carriera da calciatore, anche ad altissimi livelli (Atalanta in Serie A, per esempio, e 13 gol in B con le maglie di Varese e Spezia), per Alessandro Carrozza comincia una seconda vita calcistica, quella da allenatore.

Sarà lui, infatti, il tecnico della Città di Gallipoli, ex Fiamma Jonica, che sarà presente ai nastri di partenza per il prossimo campionato di Promozione pugliese.

Questa la nota della società ionica: “Asd Città di Gallipoli comunica che la guida tecnica della prima squadra, per la stagione 2021-22, è stata affidata a Alessandro Carrozza, un nome che reincarna in pieno lo spirito di appartenenza e le ambizioni del progetto. Oggi per Alessandro inizia un nuovo capitolo della sua splendida carriera, che non poteva non partire dalla sua terra, quella che lo ha lanciato nel mondo del calcio che conta. La società auspica per Alessandro un proficuo lavoro e un futuro ricco di reciproche soddisfazioni”.

(foto: da sx Vincenzo, Sandro e Stefano Carrozza)