SERIE B – Il Lecce in casa dell’Entella in uno stadio mai violato dai giallorossi: il programma della 7ª giornata

C’è un rinvio nel programma delle gare della settima giornata di Serie B che parte stasera con l’anticipo tra Spal e Salernitana. Pisa-Ascoli non si giocherà su richiesta della società marchigiana, che conta almeno nove tesserati positivi al Covid.

Il Lecce dovrà attendere le 21 di domenica per scendere in campo al Comunale di Chiavari contro la Virtus Entella. Sarà superderby familiare in casa Mancosu (QUI l’approfondimento) tra Matteo, attaccante dei liguri, e Marco, capitano giallorosso. La squadra di mister Bruno Tedino è ancora a caccia della prima vittoria stagionale, avendo collezionato solo quattro pareggi e una sconfitta nelle cinque gare sin qui disputate. Nell’ultimo turno, ha strappato un punto al Brescia a tempo scaduto, proprio con un rigore trasformato da Matteo Mancosu (che, a proposito del fratello Marco, ha dichiarato che “avrei preferito non incontrare mio fratello nel senso che lo scorso anno penso che Marco abbia fatto un campionato incredibile e avrei preferito che continuasse a giocare in serie A“).

Sarà il primo confronto in Serie B tra Entella e Lecce. In Liguria, sinora, si sono giocati solo due scontri diretti: entrambi si sono chiusi in parità, 2-2 nel campionato di Lega Pro, Prima Divisione, 2012/13 (autorete di Tomi e Rosso per l’Entella, De Rose e Chiricò per il Lecce) e 1-1 nella semifinale playoff di ritorno (Garin e D’Ambrosio, a tempo scaduto) che spedì i giallorossi verso la finale, poi persa contro il Carpi.

Arbitrerà Rapuano di Rimini. Il bilancio col fischietto romagnolo, per il Lecce, è di una vittoria, un pareggio e due sconfitte, l’ultima delle quali l’1-0 subito contro l’Ascoli in B 2018/19.

Il programma e le designazioni arbitrali:

ven. h 21

Spal-Salernitana: Ivano Pezzuto di Lecce (Zingarelli-Annaloro; IV Amabile)

sab. h 14

Cosenza-Brescia: Manuel Volpi di Arezzo (Mastrodonato-Perrotti; IV Rutella)

Cremonese-LR Vicenza: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Vivenzi-Bottegoni; IV Chiffi)

Monza-Frosinone: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Affatato-Mokhtar; IV Camplone)

Pisa-Ascoli: rinviata su richiesta dell’Ascoli (Covid)

Pordenone-Chievo: Alessandro Prontera di Bologna (Imperiale-Rossi C.; IV Amabile)

h 16

Empoli-Reggina: Gianpaolo Calvarese di Teramo (Pagliardini-Ruggieri; IV Paterna)

dom. h 15

Pescara-Cittadella: Alberto Santoro di Messina (Dei Giudici-Trinchieri; IV Massimi)

h 17

Reggiana-Venezia: Simone Sozza di Seregno (Costanzo-Moro; IV Paterna)

h 21

Virtus Entella-Lecce: Antonio Rapuano di Rimini (Villa-Berti; IV Gariglio)

CLASSIFICA: Empoli, Chievo e Frosinone 13 – Salernitana 11 – Cittadella, Venezia 10 – Spal, Lecce 9 – Reggina, Pordenone 7 – Monza 6 – Brescia, Cosenza 5 – Reggiana, V. Entella, Ascoli, Pisa 4 – Vicenza, Cremonese 3 – Pescara 1.

NOTE: da recuperare: Monza-Vicenza, Cremonese-Brescia, Reggiana-Cittadella, V. Entella-Venezia, Pisa-Ascoli. Salernitana-Reggiana: sub iudice per laa mancata presentazione in campo della Reggiana.