VOLLEY – Covid, la Federazione stoppa e rinvia anche la Serie B, il beach e il sitting

Anche i campionati di Serie B, così come quelli dalla Serie C in giù, slittano a gennaio. È la decisione ufficializzata dalla Federvolley nella giornata di ieri. Resta in ballo la Serie A, la cui organizzazione compete alle rispettive leghe.

“Le attività di allenamento – si legge in una nota della federazione – restano possibili nei limiti delle norme governative, regionali e locali e nel rispetto dei protocolli federali. Stesso provvedimento viene adottato per le discipline del beach volley e del sitting volley”. Infine, la Fipav “confidando nel senso di responsabilità dei propri tesserati e degli addetti ai lavori, tiene a ribadire, ancora una volta, che resta di fondamentale importanza adottare comportamenti di buon senso, sempre nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19; così come è di primaria importanza la tutela dei rappresentanti legali della società”.