SERIE B – Lecce, a Crotone per trovare continuità di risultati: i precedenti e le gare della 5ª giornata

Con il 2-2 tra Frosinone e Brescia, si è aperta, ufficialmente, ieri sera, la quinta giornata di Serie B. Primo turno infrasettimanale alle porte col grosso delle partite che si giocherà alle ore 20.30. Due gli anticipi delle ore 18: ad Alessandria e a Benevento. Domani, chiusura di turno con Ternana-Parma e Cremonese-Perugia.

Il Lecce torna a Crotone dopo due anni e mezzo dall’ultimo confronto diretto in terra calabrese. Era il 17 marzo 2019 e la sfida finì 2-2, grazie alle reti di Simy (C) al 5′; di Tabanelli (L) al 9′; di Mancosu (L) 25′ e di Benali (C) a dieci dalla fine. Sulle panchine, Stroppa e Liverani. In generale, sono 22 le partite giocate a Crotone: solo quattro le vittorie giallorosse, l’ultima delle quali colta nell’aprile del 2007 per 1-3 con Papadopulo in panchina (tripletta di Tiribocchi). La più recente vittoria dei calabresi, invece, risale al torneo di Serie C 1969/70. Arbitrerà allo “Scida” il signor Paterna di Teramo (due vittorie e un pari il bilancio col Lecce, dati wlecce.it).

Il quadro e le designazioni della quinta giornata:

Frosinone-Parma 2-2 (ieri)

11′ Bertagnoli (B), 38′ Zampano (F), 43′ Canotto (F), 90′ Moreo (B)

—

mar. ore 18

Alessandria-Ascoli: Minelli (Fontemurato-Vigile; IV Lovison; VAR Sozza-Rossi C.)

Benevento-Cittadella: Cosso (Della Croce-D’Ascanio; IV Di Marco; VAR Massimi-Giallatini)

—

mar. ore 20.30

Cosenza-Como: Sacchi (Di Iorio-Gualtieri; IV Grasso; VAR Nasca-Mastrodonato)

Crotone-Lecce: Paterna (Berti-Moro; IV Pirrotta; VAR Marini-Colarossi)

Pisa-Monza: Pairetto (Tolfo-Di Giacinto; IV Del Rio; VAR Abbattista-Peretti)

Pordenone-Reggina: Meraviglia (Mokhtar-Macaddino; IV Bordin; VAR Ayroldi-Raspollini)

Spal-LR Vicenza: Di Martino (Marchi-Lombardi; IV Di Graci; VAR Camplone-Mondin)

—

mer. ore 18

Ternana-Parma: Serra (Miele D.-Ceccon; IV Maranesi; VAR Maggioni-Pagnotta)

—

mer. ore 20.30

Cremonese-Perugia: Marchetti (Di Gioia-Schirru; IV Fontani; VAR Piccinini-Affatato)

—

CLASSIFICA: Pisa 12 – Brescia 11 – Cremonese, Frosinone, Cittadella e Ascoli 9 – Reggina 8 – Parma e Benevento 7 – Monza 6 – Perugia e Lecce 5 – Spal e Cosenza 4 – Crotone 3 – Como 2 – Ternana 1 – Alessandria, LR Vicenza e Pordenone 0.

(il sig. Paterna di Teramo – archivio Coribello-SalentoSport)