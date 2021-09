LECCE – Primavera, brutti infortuni per Ciucci e Macrì. Sei giallorossi convocati dalle loro nazionali

Non arrivano liete notizie per due giovani e promettenti calciatori della Primavera del Lecce, diretta da mister Vito Grieco. La società, nella serata di ieri, ha comunicato che, in occasione della gara di sabato scorso a Verona, il difensore Mattia Ciucci ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Infortunio al ginocchio anche per Cristian Macrì, salentino di Melissano, che ha subito la lesione del menisco esterno dell’arto sinistro.

Intanto sono arrivate le convocazioni, nelle rispettive nazionali, per i Primavera giallorossi Razvan Pascalau, Catalin Burnete e Catalin Vulturar (Under 18 della Romania); Gabriel Borbei (under 19 della Romania); Henri Salomaa (under 19 della Finlandia). Eetu Mommo, invece, non potrà rispondere alla convocazione dell’Under 21 finlandese perché infortunato.

Aggiornamento delle 16.45: Convocato in Under 19 unghetrese Kevin Torok per due gare di qualificazione agli Europei di categoria.

(foto: Cristian Macrì, ph. Coribello-SalentoSport)