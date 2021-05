SERIE B – Giudice sportivo, stop per due calciatori della Reggina. Maxi squalifica per Marconi (Pisa)

Dopo le partite giocate lunedì scorso e valide per la 36esima giornata di Serie B, il Giudice sportivo ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari.

CALCIATORI – Squalifica per una giornata per Robert Gicher (Pisa, più ammenda di mille euro), Markus Pavic (V. .Entella), Gian Luca Di Chiara (Reggina), Michael Folorunsho (Reggina), Mario Gargiulo (Cittadella), Mirko Gori (Frosinone), Sofian Kiyine (Salernitana), Luca Magnino (Pordenone), Luca Mazzitelli (Pisa), Mirko Valdifiori (Pescara).

ALLENATORI – Squalificato per una giornata Andrea Sottil (Ascoli).

Maxi squalifica di dieci giornate, infine, per l’attaccante del Pisa Michele Marconi. La Corte d’Appello Figc, in merito alla gara Pisa-Chievo del 22 dicembre scorso, ha così sanzionato il centravanti nerazzurro per via di alcune frasi di stampo razzista indirizzate al calciatore del Chievo, Joel Obi.

