VOLLE A3/m – Macerata è un osso duro, finisce ai quarti playoff la stagione dell’Aurispa Libellula Lecce

Termina in gara 3 la stagione dell’Aurispa Libellula Volley Lecce. La formazione di coach Francesco Denora lotta ma nulla può contro Macerata, nella gara spareggio per l’accesso alle semifinali playoff di A3.

Nel match di ieri sera, giocato al “Banca Macerata Forum”, la formazione di casa è partita subito col gas aperto, chiudendo il primo set in 22′ e lasciando agli avversari solo 16 punti. La riscossa Aurispa si è vista nel secondo parziale, chiuso, con un sorpasso nei punti decisivi, sul 22-25 per i salentini. Nel terzo e nel quarto, però, Macerata è ritornata in partita e ha chiuso, abbastanza agevolmente, la partita e la pratica quarti di finale, con un 25-15, 25-22.

“Onore a Macerata – si legge in una nota dell’Aurispa – che ha pienamente sfruttato il fattore campo. Ma la nostra squadra, in questa particolare stagione, merita solo applausi. Ci hanno fatto sognare e ci hanno fatto tornare la passione. A mister Denora e a tutti i ragazzi ci sentiamo di dire soltanto una parola: GRAZIE!”.

Questo è il quadro delle semifinali Motta di Livenza-Macerata, Porto Viro-Brugherio. Gara 1, domenica 9; gara 2, domenica 16; eventuale gara 3, domenica 23 maggio.

IL TABELLINO

MED STORE MACERATA 3

AURISPA LIBELLULA LECCE 1

(25-16, 22-25, 25-15, 25-22 – 1h35′)

MACERATA: Snippe 0, Pasquali 0, Calonico 11, Pahor ne, Cordano 0, Dennis 22, Risina ne, Margutti 8, Ferri 15, Monopoli 0, Princi 0, Pizzichini 10, Gabbanelli (L), Valenti (L). Coach: Di Pinto.

Errori in battuta 10; ricezione 55% (perf. 28%); attacco 56%; muri 11.

LECCE: Morciano (L) ne, Longo 2, Poli 0, Ciardo 0, Stabrawa 22, Disabato 14, Lisi ne, Rau 3, Catena ne, Capelli 12, Agrusti 8. Coach: Denora.

Errori in battuta 14; ricezione 65% (perf. 15%); attacco 44%; muri 5.

ARBITRI: Turtù-Somansino.