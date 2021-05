GINNASTICA – Due atleti della Tomsport di Casarano staccano il pass per i Campionati nazionali di Rimini

Giovani ginnasti crescono. Sono due gli atleti della Tomsport di Casarano ad essersi guadagnato l’accesso al Campionato nazionale. Si tratta di Ludovico Coronese e Marco De Masi. Il verdetto è giunto a conclusione del Campionato regionale Silver La, Lb, Lc di ginnastica artistica maschile, svoltosi nei giorni scorsi negli impianti sportivi della Tomsport, a Casarano, valevole per l’ammissione al Campionato nazionale.

Hanno preso parte alle gare in programma 24 ginnasti in rappresentanza delle società di ginnastica artistica pugliesi “Angiulli Bari”, “Tomsport Casarano”, “Allegria di Martina Franca”, “De Cataldo Casamassima”, “Arci Martina di Martina Franca” e “Delfino”. La gara si è svolta a porte chiuse, senza spettatori, alla sola presenza di ginnasti, tecnici e di due dirigenti per società. Coronese è salito sul gradino più alto del podio nella gara Silver LB terza Fascia, conquistando il titolo di Campione regionale. Seconda piazza per De Masi, ma nella seconda fascia della gara Silver.

Entrambi i ginnasti della Tomsport hanno staccato il pass per i Campionati Italiani che si terranno a Rimini nel mese di giugno. Nella prima fascia della gara, si è classificato primo Alessio Cavallo della società “Allegria”; nella categoria Juniores1, Davide Pacucci dell’“Angiulli Bari”; nella categoria Juniores2, Giacomo Didonna della società “de Cataldo Casamassima”.

Soddisfazione espressa dal presidente della Tomsport, Tommaso Toma, dai tecnici e dai dirigenti della società casaranese, anche per il livello molto elevato degli atleti in gara. “I nostri ginnasti – commentano i referenti della Tomsport – hanno ottenuto questi risultati grazie all’impegno e sacrificio costante nel conciliare lo studio e l’allenamento quotidiano presso l’impianto di Casarano”.

(foto, da sx: Tommaso Toma, Marco De Masi, Ludovico Coronese e i tecnici Luigia Urso e Ilario Maggio)