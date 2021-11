SERIE B – Frosinone, Grosso: “Il Lecce è una squadra forte ma noi abbiamo le qualità per impensierirli”

A poche ore da Frosinone-Lecce, mister Fabio Grosso, tecnico dei canarini, parla della sfida contro la squadra di Marco Baroni. Una particolarità: la sua avventura in Ciociaria cominciò proprio dopo lo 0-3 inflitto dal Lecce al Frosinone nello scorso torneo che causò l’esonero di Alessandro Nesta.

“Affrontiamo una squadra forte, lo sapevamo prima e il Lecce lo sta confermando partita dopo partita. I loro numeri li rappresentano abbastanza bene, hanno fatto tantissimi gol con i giocatori offensivi. Vengono da 11 gare positive. Sappiamo che la partita sarà difficile ma allo stesso tempo sappiamo anche di avere le qualità per poterli impensierire. E proveremo a farlo dal primo all’ultimo minuto. Conosciamo i loro punti di forza e sappiamo che sarà una gara in cui servirà tanta generosità, di una grande fase difensiva, di avere coraggio e provare a mettere in campo le nostre qualità che potrebbero essere utili per ottenere un risultato positivo. Che poi alla fine è quello che vogliamo tutti noi”.

