PROMOZIONE – Programma, variazioni di sede e d’orario e arbitri dell’11ª giornata

Città di Gallipoli-Leverano è il match principale dell’undicesima giornata del girone B di Promozione pugliese, in programma domani alle 14.30. I giallorossi, nell’ultimo turno, hanno allungato sul Taurisano, a -5 nonostante sia ancora imbattuto e atteso dalla sfida di Galatina. Occasione, per Talsano e Locorotondo, per provare ad accorciare le distanze dalle primissime posizioni.

Programma e arbitri dell’undicesima giornata:

GIRONE B (dom. ore 14.30): Avetrana-Novoli (Fusco di Brindisi), Brilla Campi-Tricase (a San Pancrazio Salentino, Racanelli di Bari), Città di Gallipoli-Leverano (Lucanie di Molfetta), Galatina-Taurisano (Paladini di Lecce), PS Legend-V. Locorotondo (ore 17.30, Lombardo di Brindisi), Talsano-Capo di Leuca (ore 15, Andreula di Molfetta), Veglie-G. Melendugno (Colazzo di Casarano).

CLASSIFICA: Città di Gallipoli 27 – Taurisano 22 – Leverano 19 – Talsano 16 – Locorotondo 15 – Novoli e Tricase 14 – Galatina e Avetrana 12 – Veglie 10 – Capo di Leuca e Melendugno 9 – PS Legend 7 – Brilla Campi 4.

GIRONE A (dom. ore 14.30): Bitritto Norba-Capurso (Consales di Foggia), Don Uva-Arboris Belli (Zifaro di Foggia), Foggia Incedit-N. Spinazzola (Montanaro di Taranto), F. Acquaviva-Lucera (Camporeale di Molfetta), Polimnia-V. San Ferdinando (Matera di Barletta), R. Rutiglianese-Atl. Acquaviva (Bonavita di Foggia), Sp. Apricena-Fesca Bari (Piciaccia di Barletta).

CLASSIFICA: N. Spinazzola 26 – Foggia Incedit 22 – Polimnia e Bitritto 21 – Arboris Belli 20 – Lucera 16 – Atl. Acquaviva, Don Uva e V. San Ferdinando 15 – Capurso 10 – F. Acquaviva 8 – Rutiglianese 7 – Sp. Apricena e Fesca Bari 2.