ECCELLENZA – Programma, variazioni di sede e d’orario e arbitri dell’11ª giornata

Undicesima giornata e terzultima del girone di andata per il torneo di Eccellenza pugliese, girone B, che, domenica scorsa, ha ufficializzato la fuga del Martina. La capolista non avrà un compito facile, dovendo andare a far visita alla terza forza del girone, l’Otranto, squadra in discreto stato di forma, avendo vinto quattro delle ultime cinque gare. Ma, dall’altro lato, il Martina può vantare un percorso netto (dieci su dieci) e la semifinale di Coppa Italia fase regionale conquistata di fresco, giovedì scorso.

Non è un periodo facile per l’Ugento di Mimmo Oliva (un punto nelle ultime tre e l’eliminazione in Coppa Italia, ai rigori, col Sava), che andrà a caccia della vittoria contro un Ginosa in affanno (due punti nelle ultime sei partite e tre sconfitte consecutive). Il Gallipoli, che, domenica scorsa, ha completato un filotto di tre vittorie, è atteso sul campo del Sava. Le due squadre si affrontano per la terza volta in stagione, dopo il doppio confronto di Coppa Italia che ha promosso il Sava a tavolino.

In zona rossa, sfide delicate tra Grottaglie e Virtus Mola e tra Racale e Manduria. L‘Ostuni se la vedrà col Maglie. Per via dell’indisponibilità di altri campi, il derby tarantino tra Massafra e Castellaneta si giocherà proprio a Castellaneta a porte chiuse.

Programma e arbitri dell’undicesima giornata:

dom. ore 14.30

Ael Grottaglie-Virtus Mola: Losapio di Molfetta (Sindaco-De Benedictis)

Atl. Racale-Manduria: Gabriele Cortale di Locri (Calabrese-Spalierno) – a Parabita Heffort

DC Otranto-Martina: Orazietti di Nichelino (D’Ambrosio-Cascella)

Ostuni-Toma Maglie: Pezzolla di Bari (Favilla-Dellaquila)

Sava-Gallipoli F.: Ancona di Taranto (Prigigallo-Magnifico)

S. Massafra-Castellaneta: Valentini di Brindisi (Coviello-Pedico) – a Castellaneta a porte chiuse

Ugento-Ginosa: Epicoco di Brindisi (Sibilio-Tara)

CLASSIFICA: Martina 30 – Ugento 22 – DC Otranto 20 – Gallipoli F. e Sava 18 – Castellaneta 17 – Toma Maglie 13 – Manduria 11 – Ginosa e Ostuni 10 – Racale e S. Massafra 8 – Virtus Mola 6 – Grottaglie 5.

–

GIRONE A (dom. ore 14.30): AT San Severo-UC Bisceglie (Sarcina di Barletta), Barletta-Corato (a Canosa, Salomone di Bari), Borgorosso-Real Siti (Caldararo di Lecce), CD Mola-Manfredonia (a Capurso, Schifone di Taranto), San Marco-Vieste (Tassano di Chiavari), Orta Nova-DB Trinitapoli (a San Ferdinando di Puglia, Lovascio di Molfetta), Vigor Trani-Canosa (a Ruvo di Puglia, Consales di Foggia).

CLASSIFICA: Barletta 30 – Corato 24 – San Severo 21 – CD Mola 19 – UC Bisceglie 18 – Manfredonia 17 – Trinitapoli 14 – Orta Nova 13 – Real Siti 10 – Vieste 9 – Borgorosso 8 – Canosa 6 – San Marco 5 – Vigor Trani 2.