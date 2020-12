SERIE B – In doppia cifra a dicembre: Coda si riprende lo scettro in solitaria della classifica marcatori

Doppia cifra a dicembre, a tre giornate dalla fine del girone d’andata. Un terzo delle reti realizzate dal Lecce porta la sua firma, quella di Massimo Coda, nuovo leader in solitaria della classifica marcatori di Serie B dopo i due gol realizzati ieri al “Tombolato” di Cittadella. Per l’Hispanico si tratta della prima doppietta stagionale, dopo la tripletta confezionata alla difesa della Reggiana. Il bomber giallorosso ritrova la via della porta dopo un’assenza dai tabellini di cinque partite consecutive. Alle sue spalle, come spesso succede, si muove anche Forte (Venezia) che tiene il passo del 9 di Corini. A segno anche Diaw (Pordenone), già arrivato a nove centri come Forte.

Debutto con gol per Mario Balotelli, nuovo attaccante del Monza, a segno dopo soli quattro minuti dal suo esordio. Lunedì prossimo, l’ex Inter e Milan sarà di scena al Via del Mare, insieme – tra gli altri – ai suoi nuovi compagni Lepore, Donati e Armellino (in gol anche lui nel 3-0 alla Salernitana), tutti e tre ex Lecce.

La classifica marcatori aggiornata alla sedicesima:

10 RETI: Coda M. (Lecce);