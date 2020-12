VOLLEY A2/f – Cutrofiano, chiusura d’anno in grande stile: steso il Montecchio, la vetta è ad un passo

Ottima chiusura d’anno per il Cuore di Mamma Volley Cutrofiano, che piega in quattro set il Montecchio nel recupero della prima giornata, giocato ieri, e si porta a -1 dalla vetta, con una partita in meno rispetto al Vallefoglia capolista e con la matematica qualificazione al Pool promozione.

Il match contro Montecchio, per Avenia e compagne, è partito male, forse per via della ruggine accumulata in queste settimane senza gare ufficiali. Il primo parziale è per le ospiti che chiudono sul 22-25. Poi, però, le pantere cominciano a trovare la mano, il gioco, la determinazione e la precisione a battuta e a muro, con una difesa sempre più efficiente. Il risultato vien da sé: secondo set chiuso dal Cutrofiano sul 25-16, il terzo e il quarto sul 25-18. Da sottolineare la buona prova delle venete, che, seppur ultime in classifica e con un’età media molto bassa, hanno sempre onorato l’incontro lottando su tutti i punti. Ora pausa di fine anno, si ritornerà in campo il 17 gennaio, ancora al Palacesari, contro il Soverato, terzo in classifica.

IL TABELLINO

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO-SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO 3-1

(22-25, 25-16, 25-18, 25-18 – 1h34′)

CUTROFIANO: Ferrara (L), Tarantino ne, Avenia 4, Ungaro ne, Panucci 15, Quarchioni 15, M’Bra, Castaneda 25, Menghi 9, Rizzieri ne, Salviato ne, Morciano ne, Caneva 6, Gorgoni ne. Coach: Carratù.

MONTECCHIO: Bovo 7, Battista 13, Canton ne, Mangani 2, Covino 6, Scacchetti 1, Imperiali (L), Bartolini 15, Brandi ne, Monaco (L), Rosso, Cangin 16. Coach: Simone.

ARBITRI: Capolongo-Morgillo.

–

CLASSIFICA: Vallefoglia 29 (giocate 13) – Cutrofiano 28 (12) – Soverato 24 (13) – Ravenna 21 (12) – SG Marignano 21 (13) – Martignacco 15 (13) – Talmassons 15 (13) – Macerata 12 (9) – Montecchio 3 (14).

PROSSIMO TURNO (17 gen. – giornata 8 rit.): Talmassons-Martignacco, Ravenna-SG Marignano, Macerata-Vallefoglia, Cutrofiano-Soverato.