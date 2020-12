LECCE – I numeri del 2020: Mancosu il cecchino, Lucioni il più presente. E quasi due reti subite a partita…

Si è chiuso l’anno solare 2020 che, per il Lecce, ha certificato il ritorno in Serie B dopo una sola stagione in massima serie. I numeri del 2020 che si archivierà tra poche ore non parlano, di certo, di un’annata memorabile, tra la dura lotta per non retrocedere profondamente condizionata dalla pausa forzata per Covid, la ripresa, la retrocessione all’ultima giornata e la lotta per la promozione diretta nel torneo cadetto iniziato da tre mesi.

Escludendo due partite di Tim Cup (una vittoria contro la Feralpisalò e una sconfitta ai supplementari col Torino), il Lecce è sceso in campo per 37 volte tra A e B, vincendo 12 partite (33% circa), pareggiandone nove (24%) e perdendone 16 (43%), segnando 61 reti (1,64 a partita) e subendone 72 (1,94). I dati, ovviamente, non sono omogenei, perché abbracciano due campionati profondamente diversi tra di loro, come Serie A e Serie B, ma ve li proponiamo per mera statistica.

Il top scorer, nemmeno a parlarne, è capitan Mancosu, autore di 15 reti; a seguire: Coda 10; Lapadula 7; Falco e Stepinski 4; Barak, Majer, Saponara, Lucioni, Henderson 2; Deiola, Donati, Babacar,, Shakhov, Meccariello, Dermaku, Paganini, Tachtsidis, Calderoni, Adjapong e Rodriguez con una.

Marcatori di Tim Cup: una rete a testa per Henderson, Dubickas e Stepinski.

Il più presente in campo è stato il vice capitano Fabio Lucioni, con 36 gettoni; a seguire; Mancosu 34; Gabriel 33; Tachtsidis 28; Falco 27.

Di seguito la lista di tutte le partite giocate dai giallorossi prima di Fabio Liverani e poi di Eugenio Corini nel 2020:

2019/20

1. Lecce-Udinese 0-1 – 6 gen.

88′ De Paul

2. Parma-Lecce 2-0 – 13 gen.

57′ Iacoponi, 72′ Cornelius

3. Lecce-Inter 1-1 – 19 gen.

71′ Bastoni (I), 77′ Mancosu (L)

4. Verona-Lecce 3-0 – 26 gen.

19′ Dawidowicz, 34′ Pessina, 87′ Pazzini rig.

5. Lecce-Torino 4-0 – 2 feb.

11′ Deiola, 19′ Barak, 64′ Falco, 78′ Lapadula rig.

6. Napoli-Lecce 2-3 – 9 feb.

29′ e 61′ Lapadula (L), 48′ Milik (N), 82′ Mancosu (L), 89′ Callejon (N)

7. Lecce-Spal 2-1 – 15 feb.

41′ Mancosu rig. (L), 47′ Petagna (S), 66′ Majer (L)

8. Roma-Lecce 4-0 – 23 feb.

13′ Under, 37′ Mkhitaryan, 67′ Dzeko, 80′ Kolarov

9. Lecce-Atalanta 2-7 – 1 mar.

17′ aut. Donati (A), 22′, 54′ e 62′ Zapata (A), 29′ Saponara (L), 40′ Donati (L), 47′ Ilicic (A), 86′ Muriel (A), 90+1′ Malinovskyi (A)

–

10. Lecce-Milan 1-4 – 22 giu.

26′ Castillejo (M), 54′ Mancosu rig. (L), 55′ Bonaventura (M), 57′ Rebic (M), 72′ Leao (M)

11. Juventus-Lecce 4-0 – 26 giu.

53′ Dybala, 62′ C. Ronaldo rig., 83′ Higuain, 85′ De Ligt

12. Lecce-Sampdoria 1-2 – 1 lug.

40′ rig. e 75′ rig. Ramirez (S), 50′ rig. Mancosu (L)

13. Sassuolo-Lecce 4-2 – 4 lug.

5′ Caputo (S), 27′ Lucioni (L), 63′ rig. Berardi (S), 67′ rig. Mancosu (L), 78′ Boga (S), 83′ Muldur (S)

14. Lecce-Lazio 2-1 – 7 lug.

5′ Caicedo (LA), 30′ Babacar (LE), 47′ Lucioni (LE)

15. Cagliari-Lecce 0-0 – 12 lug.

16. Lecce-Fiorentina 1-3 – 15 lug.

6′ Chiesa (F), 38′ Ghezzal (F), 40′ Cutrone (F), 88′ Shakhov (L)

17. Genoa-Lecce 2-1 – 19 lug.

7′ Sanabria (G), 60′ Mancosu (L), 81′ aut. Gabriel (G)

18. Lecce-Brescia 3-1 – 22 lug.

22′ e 32′ Lapadula (L), 63′ Dessena (B), 70′ Saponara (L)

19. Bologna-Lecce 3-2 – 26 lug.

2′ Palacio (B), 5′ Soriano (B), 45+2′ Mancosu (L), 66′ Falco (L), 90+3′ Barrow (B)

20. Udinese-Lecce 1-2 – 29 lug.

36′ Samir (U), 40′ Mancosu rig. (L), 81′ Lapadula (L)

21. Lecce-Parma 3-4 – 2 ago.

11′ aut. Lucioni (P), 24′ Caprari (P), 40′ Barak (L), 35′ Meccariello (L), 52′ Cornelius (P), 66′ Inglese (P), 68′ Lapadula (L)

2020/21

22. Lecce-Pordenone 0-0 – 26 set.

23. Lecce-Feralpisalò 2-0 (Tim Cup) – 30 set.

69′ Henderson, 88′ Dubickas

24. Ascoli-Lecce 0-2 – 3 ott.

54′ Mancosu, 66′ Henderson

25. Brescia-Lecce 3-0 – 16 ott.

9′ e 67′ Ndoj, 90’Aye

26. Lecce-Cremonese 2-2 – 21 ott.

30′ Gaetano (C), 33′ Valzania (C), 47′ Dermalku (L), 64′ Coda (L)

27. Cosenza-Lecce 1-1 – 25 ott.

12′ Coda (L), 56′ Gliozzi (C)

28. Torino-Lecce 3-1 dts (Tim Cup) – 28 ott.

22′ Stepinski (L), 39′ Lyanco (T); 109′ rig. e 112′ Verdi (T)

29. Lecce-Pescara 3-1 – 2 nov.

13′ e 74′ Stepinski (L), 50′ Coda (L), 67′ Maistro (P)

30. V. Entella-Lecce 1-5 – 8 nov.

37′ Coda (L), 47′ Henderson (L), 49′ De Luca (VE), 58′ Mancosu rig. (L), 66′ Paganini (L), 90+3′ Stepinski (L)

31. Lecce-Reggiana 7-1 – 21 nov.

4′, 20′ e 50′ Coda (L), 37′ Tachtsidis (L), 58′ Rozzio (R), 69′ Falco (L), 75′ Majer (L), 84′ Calderoni (L)

32. Chievo-Lecce 1-2 – 27 nov.

20′ Stepinski (L), 22′ Garritano (C), 90+3′ Falco (L)

33. Lecce-Venezia 2-2 – 5 dic.

20′ Mancosu (L), 35′ e 41′ Forte (F), 77′ Coda (L)

34. Lecce-Frosinone 2-2 – 12 dic.

15′ Parzyszek rig. (F), 44′ Adjapong (L), 60′ Mancosu (L), 89′ Novakovich (F)

35. Salernitana-Lecce 1-1 – 15 dic.

11′ Capezzi (S), 53′ Mancosu rig. (L)

36. Lecce-Pisa 0-3 – 19 dic.

2′ Soddimo, 17′ Gicher, 68′ Sibilli

37. Spal-Lecce 1-0 – 22 dic.

79′ Strefezza

38. Lecce-LR Vicenza 2-1 – 27 dic.

15′ Marotta (V), 70′ Mancosu (L), 72′ Rodriguez (L)

39. Cittadella-Lecce 2-2 – 30 dic.

8′ Ogunseye (C), 18′ e 45′ Coda (L), 64′ Tavernelli (C)