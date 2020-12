SERIE B – Il calendario di anticipi e posticipi dalla 18ª alla 23ª giornata

Si è chiuso l’anno solare 2020 che, per il Lecce, ha certificato il ritorno in Serie B dopo una sola stagione in massima serie. I numeri del 2020 che si archivierà tra poche ore non parlano, di certo, di un’annata memorabile, tra la dura lotta per non retrocedere profondamente condizionata dalla pausa forzata per Covid,…