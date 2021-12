SERIE B – Covid, la Lega B sospende le giornate del 26 e 29 dicembre

La Lega di Serie B si ferma per Covid. Un’Ansa delle 12.54 comunica che “La Serie B ha deciso di rinviare a causa della situazione Covid le giornate del 26 e 29 dicembre. la ha deciso la Lega di B la cui assemblea è in corso per stabilire le nuove date di campionato”.

Il Lecce, che lunedì sera non ha giocato la gara casalinga col Vicenza per decisione dell’Asl locale, avrebbe dovuto far visita al Pordenone, domenica 26 alle ore 15, e chiudere l’anno ospitando la Cremonese, mercoledì 29 alle 20.30.

Il campionato riprenderà il weekend del 15 gennaio 2022 dalla 19ª giornata (Pordenone-Lecce), fissando il recupero di Lecce-L.R. Vicenza per il 13 gennaio 2022.

Introdotti due turni infrasettimanali il 15 e il 22 febbraio 2022 coincidenti con la 4ª e 6ª giornata di ritorno.

(foto: Coribello/SalentoSport)