SERIE B – Come commettere sul campionato cadetto in modo sicuro e responsabile

La serie B è la seconda maggiore serie del calcio italiano e come livello agonistico e qualità è tra le migliori al mondo. Proprio per questo, la serie B è molto popolare anche per le scommesse, che aggiungono entusiasmo al tifo che milioni di italiani fanno per la propria squadra in serie cadetta.

Scommettere può essere molto divertente se lo si fa in modo sicuro e responsabile, ma tutto il contrario se non si adotta questa filosofia. In questo articolo vengono offerti alcuni consigli che aiutano a scommettere con il corretto approccio, ovvero con sicurezza e responsabilità.

Quando scommetti online: solo su siti con licenza ADM

La sicurezza parte dal sito con il quale si scommette. A tal proposito, è decisamente consigliabile scommettere sulla serie B o qualsiasi altro campionato soltanto su siti con licenza ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha inglobato la vecchia AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato).

Perché è importante l’ADM? Luigi Conti del portale di gioco roulette-on-line spiega che: “l’ADM è l’autorità massima per ciò che riguarda le autorizzazioni del gioco d’azzardo in Italia. Un sito di scommesse con licenza ADM deve offrire delle garanzie di sicurezza per i clienti con standard molto alti. Scegliendo siti ADM, i fondi depositati, scommessi e mantenuti sul sito, sono al sicuro.”

Scommetti solo ciò che può permetterti di perdere

Scommettere è un passatempo che dovrebbe essere svolto a cuor leggero. La cosa più sbagliata è quella di giocare fondi per i quali pentirsi successivamente di aver perso. Quindi, a prescindere dall’esito delle scommesse, occorre scommettere solo ciò che ci si può permettere di perdere.

In questo caso, anche se andasse male, resterebbe il fatto di essersi divertiti, di aver provato la sorte, di riprovarci con calma la settimana successiva. La priorità va sempre alle spese necessarie per affrontare la vita di tutti i giorni, soprattutto in famiglia.

Stabilisci un budget al quale attenerti

Questo punto ben si lega con quello precedente. Uno dei modi per limitarsi con successo in autonomia è quello di stabilire un budget al quale attenersi e, in aggiunta, impostare un limite sul sito di scommesse. Oggi, infatti, tutti i siti di scommesse ADM consentono di impostare dei limiti su base settimanale e mensile. In questo modo, non si supera la quota e eventuali altre giocate o depositi vengono bloccati.

Quanto dovrebbe essere il budget dipende dal soggetto. Generalmente, è sempre meglio non andare mai oltre il 5% delle entrate al netto delle spese fisse e programmate, con uno stesso periodo di riferimento.

Impara ad accontentarti se vinci e non arrabbiarti se perdi

I due meccanismi da evitare a livello psicologico quando si scommette sono: cercare subito il riscatto quando si perde, oppure non accontentarsi delle proprie vincite.

Quando si perde, infatti, per alcuni il senso di frustrazione porta a volersi rifare subito con altre scommesse, anche al costo di scommettere su qualche campionato straniero che non si conosce bene. Quando si vince, invece, alcuni giocatori non riescono a trattenersi e accontentarsi delle vincite ottenute e continuano a giocare anziché usarle per fare o comprare qualcosa di bello.

Specializzati su poche competizioni

Oggi si può scommettere su tutto, è vero, ma per avere più probabilità di vincita è molto meglio specializzarsi su alcune competizioni, piuttosto che scegliere eventi a casaccio, badando solo alla quota. Infatti, uno degli errori che molti scommettitori fanno, è quello di fare troppo affidamento sulle quote. Ad esempio, quando si vuole scegliere qualche “evento sicuro” per riempire la scheda, si sceglie in base alla quota bassa e non in base alla vera analisi del match.

A tal proposito è interessante evidenziare che la serie B offre delle quote mediamente più alte rispetto a tanti altri campionati, proprio per il grande equilibrio che spesso si crea tra i tanti club di qualità che vi competono.

Questi utili consigli si possono mettere in pratica scommettendo sulla serie B, serie A o qualsiasi altra competizione sportiva al mondo, su uno dei tanti siti di scommesse con licenza ADM operanti in Italia.