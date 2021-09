LECCE – Baroni sul big match: “Monza grande avversario, noi getteremo il cuore in campo”. I convocati

Riprenderà domani sera al Via del Mare con il Monza la marcia del Lecce in campionato. A presentare l’anticipo è stato come di consueto Marco Baroni, che ha parlato in conferenza stampa.

Queste le ultime sui convocati: “Paganini ha saltato due giorni di lavoro di gruppo a causa di una contusione ma non è infortunato. Per Tuia era già programmato un piano differenziato, ma non è mai stato fermo e si è sempre allenato. Oggi è stato l’unico giorno in cui è stato con noi. Era un percorso previsto che necessitava solo un lavoro controllato. La prova di oggi è superata dunque potrebbe giocare. Dermaku? E’ disponibile in generale, lo sarà effettivamente dopo la sosta ma ho voluto portarlo in gruppo per questa gara. Sarà completamente recuperato per il match seguente”.

A sinistra una novità: “Sarà Barreca a giocare titolare al posto di Gallo, il quale ha subito un riacutizzarsi al problema tendineo che già lo aveva interessato. Ieri si è fermato, oggi aveva fastidio e non essendoci molto tempo abbiamo deciso di dargli ulteriore tempo”.

Sull’avversario: “Non dobbiamo guardare alle tre vittorie di fila ma avanti. A detta di tutti il nostro avversario ha un organico importante, una squadra forte con certezze che sta trovando con l’andare del tempo. Ha valori importanti ma noi dobbiamo guardare in casa nostra. In questa B tutti gli avversari sono pericolosi, non sono gli investimenti fatti a cambiare la realtà. Noi dobbiamo dare continuità ed abbiamo voglia e dovere di fare una grande prestazione sotto tutti i punti di vista”.

Niente cambio di modulo: “Abbiamo le caratteristiche per proseguire sulla nostra strada, quella del 4-3-3. Il 4-2-3-1 non la considero una variante tattica ma semplicemente uno sviluppo di una determinata situazione da applicare a gara in corso, come in Cittadella quando eravamo in difficoltà necessitando di un vertice. Conta leggere la partita, soprattutto conta la mentalità”.

Il Via del Mare aiuterà i suoi ragazzi: “I nostri tifosi non hanno alcun bisogno di appelli, ha sempre dimostrato di darci una grande meno. Noi dobbiamo dare chiare risposte in campo, dimostrando di essere una squadra che lascia il cuore in campo. Poi l’apprezzamento della nostra tifoseria verrà da sé”.

I CONVOCATI

PORTIERI – Bleve, Gabriel, Borbei

DIFENSORI – Vera, Lucioni, Meccariello, Tuia, Bjarnason, Gendrey, Dermaku, Calabresi, Barreca

CENTROCAMPISTI – Paganini, Olivieri, Helgason, Blin, Listkowski, Bjorkengren, Strefezza, Majer, Hjulmand, Di Mariano, Gargiulo

ATTACCANTI – Coda, Rodriguez

Non convocati: Pisacane (inf.), Benzar, Vultuar, Burnete, Felici, Milli, Back Gallo(inf).