TENNIS – Ct Lecce, scocca l’ora dell’esordio in A2 contro Firenze

Conto alla rovescia per l’esordio in A2 del Circolo Tennis Lecce. Il team salentino, capitanato da Andrea Trono, affronterà, domenica 3 ottobre, alle ore 10, il Country Club Matchball Firenze. Le gare casalinghe si giocheranno presso i campi del Salento Tennis Center Lecce in via Quinto Mario Corrado.

“Siamo impossibilitati a disporre di campi al coperto al Mario Stasi – spiega Trono -. La Fit ci obbliga a giocare le gare in casa in strutture dotate di campi coperti, quindi ospiteremo i nostri avversari al Salento Tennis Center”. Nel girone del Ct Lecce ci sono anche Ft Bassano, Ronchi Verdi Torino, Ct Villa Santa, Tennis Club Lecco e CT Palermo.

“Abbiamo costruito un organico per salvarci in un campionato molto competitivo – prosegue Trono -, ma con un pizzico di fortuna potremmo giocarci le nostre carte per raggiungere i playoff. Possiamo contare su giocatori del calibro di Franco Agamenone, che, negli ultimi mesi, ha scalato il ranking Atp diventando il 230 del mondo, ma puntiamo tanto anche su Jesper De Jong che gravita alla posizione 240 del ranking Atp”.

Questo il team del circolo leccese: Franco Agamenone (2.1, 234 Atp), Jesper De Jong (2.1, 244 Atp), Juan Iliev (2.2), Omar Brigida (2.3), Giammarco Micolani, Alessandro Coccioli (2.4), Andrea Trono (2.8), Lorenzo Lanzilotto (2.8), Gabriele Leccisi (3-1), Luca Calabro (3.2) e Felipe Virgili (3.2).

(foto: A. Trono)