SERIE B – Chievo-Lecce aprono col botto il programma della 9ª giornata: i precedenti e le designazioni arbitrali

Il big-match della nona giornata di Serie B sarà quello di questa sera tra Chievo e Lecce, gara particolarmente sentita per mister Eugenio Corini che a Verona, tra sponda Hellas e clivense, tra carriera da calciatore e quella da allenatore, ci ha trascorsi circa un decennio. Tra le fila giallorosse, oltre al tecnico Corini, ci sono altri tre ex: Rossettini (indisponibile per la trasferta veronese, 23 presenze in A e Coppa Italia nel 2018-19), Calderoni (al Chievo dall’estate 2016 ma sempre di passaggio verso altre società), Stepinski (63 presenze e undici reti dal 2017-18 al 2019-20).

Chievo-Lecce è la sfida tra l’attacco più prolifico (20, quello giallorosso) e la difesa più solida (4, quella clivense). La squadra di Alfredo Aglietti, tra l’altro, non ha giocato nell’ultimo turno di campionato per via del rinvio del derby col Vicenza.

Sono undici i precedenti in campionato giocati al Bentegodi. Il bilancio pende dalla parte dei padroni di casa che hanno vinto sei volte contro le due dei salentini. Tre i pareggi. L’ultimo confronto diretto risale al maggio 2012 in Serie A: il gol di Vacek sancì la fine dei sogni di salvezza dei giallorossi di Serse Cosmi che uscì dal campo in lacrime. Per trovare l’ultima vittoria leccese, bisogna risalire al giugno 1999: 1-2, reti di Giannini e Zamboni e promozione matematica in Serie A (LEGGI QUI il ricordo di Zamboni).

Arbitrerà Sozza di Seregno, in campo altre due volte nei match del Lecce (una vittoria e un pari, C1 2017/18) – dati wlecce.it.

Intanto, giungono buone notizie dall’infermeria. Gli ultimi due calciatori risultati positivi al Covid-19 lo scorso 31 ottobre, si sono sottoposti nuovamente a test molecolare di controllo che ha dato esito negativo, risultanze confermate da un doppio esame.

Il programma della nona giornata:

ven. h 21

Chievo-Lecce: Simone Sozza di Seregno (Vivenzi-Ruggieri; Piccinini)

sab. h 14

Brescia-Frosinone: Antonio Giua di Olbia (Marchi-Moro; Santoro)

Empoli-LR Vicenza: Marco Guida di Torre Annunziata (Rocca-Affatato; Camplone)

Pescara-Pordenone: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Capaldo-Perrotti; Abbattista)

Pisa-Cittadella: Ivano Pezzuto di Lecce (Palermo-Annaloro; Gariglio)

Venezia-Ascoli: Daniel Amabile di Vicenza (Del Giovane-Berti; IV Ros)

h. 16

Monza-Reggina: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Yoshikawa-Di Monte; Illuzzi)

dom. h 15

Reggiana-Cremonese: Francesco Meraviglia di Pistoia (Longo-Ranghetti; Massimi)

h 21

Cosenza-Salernitana: Federico Dionisi de L’Aquila (Macaddino-Mokhtar; Paterna)

lun. h 21

V. Entella-Spal: Manuel Volpi di Arezzo (Rossi C.-Trinchieri; Marchetti)

–

CLASSIFICA: Empoli, Salernitana 17 – Lecce, Spal 15 – Chievo, Venezia 14 – Frosinone 13 – Cittadella 11 – Monza 10 – Brescia, Pordenone 9 – Cosenza 8 – Pisa, Reggiana, Reggina 7 – Vicenza 6 – Ascoli, V. Entella 5 – Pescara 4 – Cremonese 3.

NB: da recuperare Monza-Vicenza (2 dic. h 18), Cremonese-Brescia (8 dic. h 15), Reggiana-Cittadella (data da destinarsi), Pisa-Ascoli (8 dic. h 17), LR Vicenza-Chievo (data da destinarsi).