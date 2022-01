CALCIO – Nuove disposizioni ministeriali, possibile la richiesta di rinvio con nove calciatori positivi

La Figc ha recepito le nuove disposizioni del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022, nelle quali si indicano alle società sportive le condizioni per poter richiedere un rinvio dell’evento per motivi di Covid.

Il numero da tenere in considerazione è il 35% del gruppo di atleti. Se la quota degli atleti positivi supera tale percentuale, si potrà chiedere il rinvio dell’evento. Il 35% è calcolato, per la Serie A, B e C, sui 25 atleti iscritti in una lista che ogni squadra dovrà inviare alle rispettive leghe di pertinenza prima di ogni evento (e che potrà essere modificata secondo le procedure previste), ossia scatterà al raggiungimento di nove giocatori positivi.