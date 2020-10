SERIE B – Brescia, già finita l’era Delneri: torna Lopez ed esordirà contro il suo predecessore…

Così come abbiamo fatto per i campionati di Eccellenza/B e Promozione/B, proviamo a stilare la nostra personalissima classifica dei Top e Flop sulla seconda giornata del torneo di Serie D girone H, appena andata in archivio. TOP LAGZIR (Taranto): Il trequartista rossoblù non sbaglia le due occasioni dal dischetto e regala la prima vittoria in…