VELA – Il Gozzo International Festival di Gallipoli giunge alla 6ª edizione: il programma

In meno di un’ora e mezza di gioco e in tre set, la Cuore di Mamma Cutrofiano travolge la Megabox Vallefoglia e veleggia in solitaria al primo posto in classifica dopo due turni di campionato. Implacabili Avenia e compagne che chiudono la contesa col punteggio di 25-22, 25-18, 25-22. Top scorer Panucci, con 12 punti;…