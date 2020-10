TENNIS – Ct Maglie, stretta una collaborazione tecnica col capitano delle Nazionali, Corrado Barazzutti: i dettagli

Il Ct Maglie annuncia un’importante collaborazione tecnica. A partire da novembre e sino alla primavera 2021, il capitano della Nazionale di Coppa Davis, Fed Cup e coach di Fabio Fognini, Corrado Barazzutti, sarà a Maglie per due weekend al mese per collaborare con la Scuola di Avviamento di Tennis.

“È un grande piacere collaborare con il CT Maglie – racconta Barazzutti – in un progetto importante che vuole essere una risorsa condivisa con tutta la regione Puglia. Il CT Maglie con i suoi dirigenti appassionati è da sempre impegnato nello sviluppo e promozione del tennis. Con le squadre di serie A e B con tutti i campionati giovanili con l’organizzazione di importanti eventi tennistici e con una scuola tennis tra le migliori d’Italia. Un circolo di grande tradizioni di forti radici tennistiche. Da parte mia non potrò che impegnarmi al massimo sperando che questa iniziativa venga accolta con entusiasmo come un valore aggiunto”.

Il ds del Ct Maglie, Antonio Baglivo: “Con l’inserimento di Barazzutti nel nostro settore tecnico, abbiamo voluto dare un valore aggiunto al nostro staff. Prima di iniziare con i ragazzi Barazzutti incontrerà i nostri maestri per uno stage di coordinamento. Inoltre, inizierà un percorso di collaborazione con il college da lui diretto a Roma che ha già dato i primi risultati con il tesseramento di Dennis Ciprian Spircu, uno dei migliori Under 12 in Italia, che è stato già tesserato con il nostro circolo insieme all’altra promessa nazionale Riccardo Manca, proveniente dal CT Apem di Copertino, che ci rappresenteranno nella prossima stagione nel campionato Under 12”.

I corsi si terranno il sabato pomeriggio, domenica mattina e pomeriggio, a quote molto contenute, considerando l’elevato livello tecnico dello stage. Nel corso della presentazione della Scuola, è stato presentato lo staff tecnico, composto da: Michele Pasca, Mattia Leo, Enrico Ranieri, Alex Buciumeanu, Marco Cezza, Antonio Giordano, il preparatore atletico Giorgio Gervasi e il mental coach Carola Liaci. Tra le prossime novità, ci sarà la copertura di altri due campi per aumentare la già ampia disponibilità di fruizione in ogni situazione metereologica. I lavori si dovrebbero concludere entro due settimane.