SERIE B – Bisoli, all. Cremonese: “Lecce squadra forte e costruita per tornare in A. Li rispettiamo ma non abbiamo paura”

La Cremonese scenderà a Lecce con qualche defezione, per via delle tre partite ravvicinate, ma con la voglia di giocarsi la sua gara. Lo ha affermato mister Pierpaolo Bisoli nella conferenza stampa pre-partenza: “Il Lecce – ha commentato l’allenatore grigiorosso – è una squadra forte costruita per tornare in A. Hanno mantenuto una buona ossatura rispetto allo scorso anno, hanno preso un allenatore che ha stravinto col Brescia e uno dei direttori più importanti in circolazione, è una delle candidate alla vittoria e non si può nascondere. Noi li rispettiamo ma non abbiamo paura, li affronteremo con grande umiltà cercando di portare a casa il risultato. Abbiamo trovato la quadratura, ora dobbiamo trovare continuità. Siamo sulla strada giusta. Col Brescia il Lecce ha perso 3-0 perché ha avuto degli episodi negativi, un 1-1 ci poteva stare, ma evidentemente non è riuscito a ribaltare gli episodi. Noi, dal canto nostro, abbiamo la qualità per fare risultato in ogni campo, qualcosa dovrò cambiare e se non siamo al 100% possiamo perdere”.

Questi i grigiorossi convocati dal tecnico Pierpaolo Bisoli:

PORTIERI – De Bono (12), Volpe (22), Zaccagno (27)

DIFENSORI – Bia (80), Crescenzi (23), Fiordaliso (2), Ravanelli (25), Terranova (20), Valeri (3), Zortea (21)

CENTROCAMPISTI – Buonaiuto (10), Castagnetti (19), Deli (8), Gaetano (10), Gustafson (6), Nardi (30), Pinato (95), Schirone (88), Valzania (14)

ATTACCANTI – Celar (99), Ceravolo (11), Ciofani (9), Strizzolo (17)

Calciatori non convocati: Alfonso, Bernasconi, Bianchetti, Fornasier, Ghisolfi, Girelli.