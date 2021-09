SERIE B – Benevento-Lecce apre la 3ª giornata: due ex sulle due panchine… I precedenti e il programma

Col big-match tra Benevento e Lecce, si apre, questa sera, il terzo turno di Serie B. Sfida tra due delle pretendenti al ritorno in massima serie a cui hanno detto arrivederci, rispettivamente, una e due stagioni fa.

I bilanci degli scontri diretti tra i sanniti e i salentini sono nettamente a favore dei primi, che, a Benevento, hanno vinto sette volte, pareggiato tre e perso una sola volta, 1-2 ai tempi della Lega Pro, con Franco Lerda sulla panchina giallorossa, firmato dalle reti di Salvi, Abruzzese e Padella per i padroni di casa (dati wlecce).

Sulla panchina delle Streghe siede, da quest’anno, Fabio Caserta, che, da calciatore, ha vestito la maglia giallorossa nel torneo di Serie A 2008-09, segnando cinque reti in 33 presenze in campo (allenatori, prima Beretta, poi De Canio). Nella rosa dei campani milite anche Gianluca Lapadula, ex attaccante giallorosso nell’ultimo anno di A con Liverani, che, però, non sarà in campo per via degli impegni con la nazionale peruviana. “Da calciatore ho giocato a Lecce – ha detto Caserta in conferenza stampa – e ho un ricordo bellissimo, al di là della retrocessione. È una squadra molto forte e sarà una delle protagoniste del campionato”.

Sarà una sfida particolare anche per mister Baroni che, nel 2016/17, portò il Benevento in Serie A tramite playoff (QUI le sue parole).

La terza giornata continuerà domani per poi chiudersi domenica. Tra gli altri, c’è un interessante Spal-Monza.

Programma e arbitri:

ven. ore 20.30

Benevento-Lecce: Alberto Santoro di Messina (Raspollini-Ceccon; IV Saia; VAR Piccinini-Rossi C.)

—

sab. ore 14

Alessandria-Brescia: Francesco Fourneau di Roma 1 (Di Gioia-Di Giacinto; IV Angelucci; VAR Banti-Rocca)

Como-Ascoli: Antonio Giua di Olbia (Miele D.-Della Croce; IV Scarpa; VAR Serra-Margani)

Frosinone-Perugia: Matteo Gariglio di Pinerolo (Garzelli-Fontemurato; IV Carrione; VAR Doveri-Mastrodonato)

Spal-Monza: Luca Massimi di Termoli (Fiore-Scatragli; IV Galipò; VAR Manganiello-Di Vuolo)

—

sab. ore 16.15

Ternana-Pisa: Fabio Maresca di Napoli (Trinchieri-D’Ascanio; IV Nicolini; VAR Marinelli-Dei Giudici)

—

sab. ore 18.30

Crotone-Reggina: Michael Fabbri di Ravenna (Carbone-Yoshikawa; IV Rutella; VAR Sacchi-Pagnotta)

—

dom. ore 14

Cosenza-LR Vicenza: Alessandro Prontera di Bologna (Schirru-Capaldo; IV Virgilio; VAR Di Martino-Prenna)

—

dom, ore 16.15

Cremonese-Cittadella: Daniele Paterna di Teramo (Vivenzi-Vigile; IV Giordano; VAR Ghersini-De Meo)

—

dom. ore 20.30

Pordenone-Parma: Lorenzo Maggioni di Lecco (Lo Cicero-Lombardi; IV Arace; VAR Dionisi-Affatato)

—

CLASSIFICA: Brescia, Cittadella, Pisa e Ascoli 6 – Frosinone, Parma, Reggina, Monza 4 – Spal, Cremonese, Benevento, Perugia 3 – Como 2 – Crotone e Lecce 1 – Alessandria, Ternana, LR Vicenza, Cosenza e Pordenone 0.

(foto Coribello-SalentoSport)