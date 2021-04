SERIE B – Coda eguaglia Coda. La Salernitana (a modo suo) è l’unica che tiene il passo del Lecce: i numeri della 32ª

Se la classifica generale di Serie B vede il Lecce a un passo dall’Empoli, ma con un doppio asterisco, quella dei marcatori è decisamente più chiara. A sei turni dalla fine, Massimo Coda ha in mano lo scettro di leader dei bomber. Il vantaggio è di sei reti sull’empolese Mancuso (che, come la sua squadra, ha due gare in meno) e di ben nove su Forte (Venezia).

Trasformando il penalty all’Arena Garibaldi, l’Hispanico giallorosso ha eguagliato il suo personale record di gol, fatto segnare a Benevento due stagioni fa, quando, però, lo raggiunse “solamente” alla penultima giornata. In questo caso, Coda ha toccato quota 21 alla giornata numero 32, con altri sei turni di regular season a disposizione per, eventualmente, migliorarlo.

Cosa ha detto la 32esima giornata? Che il Lecce ha infilato la sesta vittoria consecutiva, undicesimo risultato utile in serie dopo lo sciagurato Lecce-Ascoli di inizio febbraio. Che la Salernitana, battendo, a suo modo, un volonteroso – ma poco più – Frosinone, è stata l’unica squadra a tenere il passo dei giallorossi, mantenendo quattro punti di gap da Coda e compagni, che sono virtualmente cinque perchè il Lecce prevale negli scontri diretti.

Dato non da poco: chiudendo la serranda anche al Pisa, Gabriel e il Lecce hanno infilato il terzo clean-sheet di fila, mai successo sinora.

Oggi se ne saprà di più sulla sorte di Empoli-Chievo: i veronesi si sono regolarmente presentati al Castellani, ieri, prima di ritornarsene a casa. L’Empoli aveva già speso il jolly-Covid nel turno precedente, quando doveva affrontare la Cremonese. Vedremo come si esprimerà il Giudice sportivo.

La classifica marcatori aggiornata dopo la 32esima:

21 RETI: Coda M. (Lecce);

15 RETI: Mancuso L. (Empoli);

12 RETI: Forte F. (Venezia);

11 RETI: Meggiorini R. (LR Vicenza), Ayè F. (Brescia);

10 RETI: Diaw D. (Pordenone), Tutino G. (Salernitana);

9 RETI: Ciofani D. (Cremonese), Aramu M. (Venezia), Marconi M. (Pisa), Valoti M. (Spal);

8 RETI: Mancosu M. (Lecce), La Mantia A. (Empoli), Bajic R. (Ascoli);

7 RETI: Novakovich A. (Frosinone), Stepinski M. (Lecce), Gargiulo M. (Cittadella), Paloschi A. (Spal), Mazzocchi S. (Reggiana), Gliozzi E. (Cosenza);

6 RETI: Gytkjaer C. (Monza), Folorunsho M. (Reggina), Proia F. (Cittadella), Vido L. (Pisa), Garritano L. (Chievo), Ciurria P. (Pordenone), Frattesi D. (Monza), Sabiri A. (Ascoli), Strizzolo L. (Cremonese), Musiolik S. (Pordenone);

5 RETI: Gucher R. (Pisa), Boateng K. (Monza), Torregrossa E. (Brescia), Dany Mota (Monza), Djuric M. (Salernitana), Liotti D. (Reggina), Mancosu Mat. (V. Entella), Olivieri M. (Empoli), Ogunseye R. (Cittadella), Rodriguez P. (Lecce), Ndoj E. (Brescia), Ceter Valencia D. (Pescara), Dionisi F. (Ascoli);

4 RETI: 20 calciatori;

TRE RETI: 33 calciatori (Maggio C., Pettinari S.);

DUE RETI: 63 calciatori (Falco F., Henderson L., Majer Z.);

UNA RETE: 102 calciatori (Adjapong C., Dermaku K., Calderoni M., Tachtsidis P., Paganini L., Björkengren J., Meccariello B.)

(foto: M. Coda – archivio, ©SalentoSport/Coribello)