VOLLEY A2/f – Mondovì passeggia, Cutrofiano cede senza grossa resistenza alla capolista

Poco da fare per Cuore di Mamma Volley Cutrofiano, surclassata a domicilio dal Mondovì capoclassifica nella Pool Promozione, una delle più autorevoli candidate al salto in A1.

Le piemontesi sbrigano la pratica nel Salento in poco più di un’ora. Le pantere salentine sembrano aver smarrito la brillantezza e il carattere mostrato per gran parte della stagione. Non è bastato, a smuovere le acque, l’ingaggio last-minute di Claudia Provaroni (per lei si tratta di un ritorno a Cutrofiano): anche contro Mondovì, la squadra di Carratù ha opposto minima resistenza all’avversario, comunque, più quotato.

Serve, quindi, un cambio di rotta, almeno per chiudere con orgoglio e a testa alta la Pool Promozione, la cui qualificazione è stata assolutamente sudata e meritata.

Il prossimo appuntamento vede la sfida delle salentina al Sassuolo, in terra emiliana, domenica pomeriggio.

IL TABELLINO

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 0

LPM BAM MONDOVÌ 3

(22-25, 11-25, 21-25 – 1h14)

CUTROFIANO: Ferrara (L), Provaroni 3, Tarantino ne, Avenia, Tornesello (L) ne, Quarchioni 6, M’Bra 7, Castaneda 7, Menghi 7, Rizzieri, Salviato, Morciano ne, Caneva 6, Gorgoni 1. Coach: Carratù.

Ace 2; errori in battuta 6; ricezione 52% (perf. 37%), attacco 23%; muri punto 6.

MONDOVÌ: Taborelli 12, Scola 2, Mandrile ne, Midriano ne, Bonifacio, Mazzon 9, De Nardi (L), Hardeman 14, Bordignon, Molinaro 7, Tanase 9, Serafini ne. Coach: Delmati.

Ace 6; errori in battuta 8; ricezione 59% (perfetta 43%), attacco 34%, muri punto 3.

ARBITRI: Pasciari e Capolongo.

CLASSIFICA: Mondovì 54 – Roma 53 – Vallefoglia 44 – Macerata 43 – Pinerolo 42 – Marsala 40 – Cutrofiano 38 – Sassuolo 34 – SG Marignano e Soverato 33.

(foto: Hardeman, MVP dell’incontro con 14 punti – ©SalentoSport/Coribello)