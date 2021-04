SERIE B – Pisa, l’ex Lecce Palombi: “Risultato bugiardo. Sono onesto, ho sentito un tocco. Errore arbitrale grave”

Simone Palombi, attaccante del Pisa ed ex Lecce, affida ai microfoni di sestaporta.news le sue riflessioni sulla gara persa ieri dai nerazzurri e, in particolare, sul presunto fallo da rigore da lui subito per un intervento, al limite, di Maggio.

“La nostra prestazione l’abbiamo fatta, il Pisa lottava su tutti i palloni e abbiamo dato filo da torcere a una squadra che, molto probabilmente, festeggerà la promozione alla fine dell’anno perché una delle più forti del campionato. Ma il risultato di oggi (ieri, ndr) è bugiardo. la partita l’abbiamo fatta, ma non abbiamo fatto gol. C’eravamo e avevamo la sensazione di poterla portare a casa”.

E ancora: “Mi ritengo un giocatore abbastanza onesto, se cado è perché ho sentito un tocco. La dinamica parla chiaro, non c’è neanche da parlarne, l’arbitro ha fatto un errore grave, però dovevamo continuare così. nella ripresa, forse, ci siamo abbassati un po’ e non posso negare che il rigore poi assegnato al Lecce ci abbia condizionato in negativo”.

(foto: Simone Palombi nella gara d’andata – ©SalentoSport/Coribello)