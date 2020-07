SERIE A – Al via una lunghissima due giorni per il Lecce: programma e arbitri del 36° turno

Col pareggio per 1-1 di ieri sera tra Milan e Atalanta, ha già preso il via il 36esimo turno di Serie A, probabilmente quello che chiuderà i conti del discorso Scudetto e, si spera, non quelli salvezza.

Si continua nel pomeriggio con Brescia-Parma, ma, soprattutto, con Genoa-Inter alle 19.30, gara da cui dipenderanno i destini del Lecce. I giallorossi giocheranno al Dall’Ara già conoscendo il risultato del Ferraris e, a seconda dei casi, potrebbero avere il morale a mille oppure sotto le scarpe. All’ombra delle due torri arbitrerà il signor Gianpaolo Calvarese di Teramo, che, sinora, ha portato bene ai destini giallorossi, avendo arbitrato due gare in passato, chiusesi, entrambe, con una vittoria salentina (Lecce-Empoli 1-0, Serie B 2009-10, gol di Vives; Fiorentina-Lecce 0-1 del novembre dello scorso anno, gol-partita di La Mantia, dati wlecce.it).

Il programma completo e le designazioni arbitrali:

Ieri: Milan-Atalanta 1-1 (14′ Calhanoglu/M, 34′ Zapata/A)

sab. h 17.15

Brescia-Parma: Lorenzo Maggioni di Lecco (Paganessi-Vono; IV Abbattista; VAR Orsato-Tolfo)

sab. h 19.30

Genoa-Inter: Davide Massa di Imperia (Preti-Manganelli; IV Giua; VAR Irrati-Liberti)

sab. h 21.45

Napoli-Sassuolo: Gianluca Aureliano di Bologna (Bottegoni-Bresmes; IV Pezzuto; VAR Nasca-Longo)

dom. h 17.15

Bologna-Lecce: Gianpaolo Calvarese di Teramo (Carbone-Lo Cicero; IV Sacchi; VAR Giacomelli-Tegoni)

dom. h 19.30

Roma-Fiorentina: Daniele Chiffi di Padova (Di Iorio-Vecchi; IV Guida; VAR Mazzoleni-De Meo)

Verona-Lazio: Manuel Volpi di Arezzo (Valeriani-Galetto; IV Ros; VAR Fabbri-Meli)

Spal-Torino: Rosario Abisso di Palermo (Peretti-Di Vuolo; IV La Penna; VAR Rocchi-Fiorito)

Cagliari-Udinese: Fabrizio Pasqua di Tivoli (Bindoni-Passeri; IV Marini; VAR Di Paolo-Del Giovane)

dom. h 21.45

Juventus-Sampdoria: Francesco Fourneau di Roma 1 (Giallatini-Costanzo; IV Piccinini; VAR Banti-Alassio)

–

CLASSIFICA: Juventus 80 – Atalanta 75 – Inter 73 – Lazio 72 – Roma 61 – Milan 60 – Napoli 56 – Sassuolo 48 – Verona 46 – Parma, Fiorentina e Bologna 43 – Cagliari 42 – Sampdoria 41 – Udinese 39 – Torino 38 – Genoa 36 – Lecce 32 – Brescia 24 – Spal 19 (Brescia e Spal matematicamente retrocesse in B).