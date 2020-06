SERIE A – Via alla fase 2 del campionato, nel weekend i quattro recuperi della 25ª: programma e arbitri

Lecce-Milan sarà gara fondamentale per il futuro dei giallorossi. In primis perché rappresenta il ritorno in campo dei salentini post emergenza-Covid, poi perché per l’undici di Liverani ci sarà da interrompere il trend di due ko di fila. C’è però chi, da ex, vivrà quel match con qualche stimolo in più: Gabriel, Lapadula e soprattutto…