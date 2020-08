Un crollo nel post lockdown ha spezzato i sogni europei: il Parma di Roberto D’Aversa

Serie A, atto finale. In ballo c’è ancora il verdetto sulla terza squadra che dovrà fare compagnia in Serie B a Brescia e Spal per la prossima stagione. Assegnato lo Scudetto, delineate la griglia Champions e Europa League, per il resto, nella 38esima e ultima giornata, si dovranno definire le posizioni finali. Si parte nel…