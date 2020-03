SERIE A – “Terminare la stagione appena possibile”: questa la posizione della Lega. Oggi assemblea Uefa

Come preventivato già nei giorni scorsi, la riunione che Uefa e Federazioni hanno tenuto quest’oggi a Nyon ha deciso per lo spostamento dell’Europeo a giugno 2021. Una deliberazione, approvata dall’Esecutivo dell’organizzazione continentale, che consentirebbe a campionati e coppe di concludere entro l’estate. Molto, se non tutto, dipenderà da quando e come il virus Covid-19 verrà…