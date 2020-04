SERIE A – Spadafora sulla ripresa: “Allenamenti e attività all’aperto, la ripresa va spinta ma in massima sicurezza”. Incontro con la Figc

È terminato da pochi minuti l’incontro tra il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ed i vertici del calcio italiano. Di fatto non si è arrivati ancora ad una conclusione. La data della ripresa potrebbe, però, arrivare a breve, dopo un confronto con il ministro della Salute, Roberto Speranza ed il Comitato tecnico scientifico per portare una proposta definitiva al Governo in vista del nuovo decreto. Queste le dichiarazioni di Spadafora: “Ringrazio tutti i partecipanti alla riunione, ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il Ministro della Salute e il Comitato tecnico scientifico, emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti”.

In mattinata Spadafora era intervenuto anche al Senato, ribadendo di fatto la volontà di ripartire, seppur in massima sicurezza: “Ho inviato nei giorni scorsi al CONI e al CIP una lettera per chiedere che tutte le federazioni esprimano in che modo possono applicare dei protocolli per riprendere in sicurezza. Venerdì riceverò gli esiti di questo lavoro. Tutto questo ci permetterà di valutare prima del 4 maggio se saremo in grado di riaprire e cosa, ma sappiamo di dover riaprire perché lo sport ha un valore economico e sociale, ma nel rispetto assoluto della salute. Gradualmente potremo pensare di riaprire la parte relativa agli allenamenti, mentre per i campionati e l’attività motoria all’aperto tanto cara ai nostri cittadini valuteremo con il Comitato scientifico e Protezione Civile, sapendo che la ripresa va spinta ma anche tutelata dal punto di vista della salute”. Il ministro, infine, ha aperto alla possibilità di estendere il bonus di 600 euro per i collaboratori sportivi anche per il mese di aprile.