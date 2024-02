SERIE A – Giudice sportivo: il Torino perde un uomo per la gara contro il Lecce

Dopo le partite della 24esima giornata di Serie A, il Giudice sportivo ha fermato i seguenti calciatori: per una giornata, Simone Aresti (Cagliari), Domagoj Bradaric (Salernitana), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Juan Jesus (Napoli), Alessio Romagnoli (Lazio), Simone Romagnoli (Frosinone), Gleison Bremer (Juventus), Adrien Tameze (Torino), Matias Vecino (Lazio).

Ammende per Milan (8mila euro, cori beceri verso la tifoseria avversaria, nella fattispecie il Napoli); Inter (4mila euro, cori insultanti verso un calciatore avversario); Bologna (duemila euro, lancio di oggetti), Salernitana (1.500 euro, inguistificato ritardo nell’ingresso in campo).

Ammenda di diecimila euro e diffida per Massimiliano Allegri (Juventus) per aver rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara. Ammonizione, la sesta, per mister Roberto D’Aversa.