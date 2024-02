LECCE – Infermeria sempre più affollata: trauma al ginocchio anche per Brancolini

Il Lecce perde un altro pezzo. Il portiere di riserva Federico Brancolini, che oggi aveva svolto seduta differenziata, si è sottoposto a risonanza magnetica presso lo studio radiologico “Quarta Colosso” di Lecce. Gli esami strumentali hanno evidenziato la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. Un altro infortunio, quindi, si aggiunge alla lista dei fascicoli sanitari già aperti negli ultimi giorni.

Nell’ordine, prima Jeppe Corfitzen, poi Lameck Banda, hanno accusato problemi ad un arto. Molto più grave quello accusato dall’esterno d’attacco danese al quale è stata riscontrata, anche in questo caso, una lesione del menisco mediale del ginocchio destro, oltre ad una distorsione dell’arto. Da quanto riportato dallo staff sanitario giallorosso, ieri stesso il calciatore si sarebbe dovuto sottoporre ad un’operazione chirurgica per limitare gli effetti del trauma. Ben più contenuto il danno accusato da Banda che, contro il Bologna, è uscito anzitempo per una semplice contusione al ginocchio, curabile in tempo decisamente più contenuto, anche se appare improbabile un suo utilizzo già nella trasferta di venerdì sera a Torino.