Domani il Lecce sarà impegnato nella difficile sfida dell’Olimpico, contro una Roma, reduce da tre sconfitte consecutive, di cui però Fabio Liverani non si fida. Il tecnico giallorosso per l’ennesima volta in stagione dovrà fare i conti con una lunga lista di infortunati, come spiega nella consueta conferenza stampa pre gara. “Ormai sta diventando una…