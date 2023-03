LECCE – Partita la missione Empoli col rientro degli ultimi nazionali. Napoli, via alla vendita dei biglietti

Rientrati gli ultimi nazionali Lameck Banda, Assan Ceesay e Valentin Gendrey (che domani mattina parlerà in sala stampa coi giornalisti), il Lecce si è allenato stamani all’Acaya al gran completo, fatta eccezione per Pongracic, impegnato con sedute fisioterapiche e di ricondizionamento, e Dermaku, che ha lavorato a parte. Per la gara di lunedì pomeriggio a Empoli non saranno a disposizione i due squalificati Umtiti e Maleh.

Intanto, dalle ore 16 di domani, 31 marzo, sarà attiva la vendita dei biglietti per la partita di venerdì 7 aprile alle ore 19 tra il Lecce e il quasi scudettato Napoli. I prezzi: Tribuna centrale superiore 70 euro (ridotto under 14, 35 euro); Tribuna centrale inferiore 50 euro (25 euro); Tribuna Est 40 euro (20 euro); Curve/Distinti 35 euro (14 euro). I tagliani potranno essere acquistati online, sul circuito Vivaticket, o presso i punti vendita autorizzati. I botteghini dello stadio non sono abilitati alla vendita ma saranno attivi solamente il giorno della gara, dalle 16.30 alle 20, per i servizi di ritiro accrediti e campio utilizzatori.