PROMOZIONE – Mesagne sconfitto anche in gara 2: la Coppa Italia 2022-23 è della Nuova Spinazzola

La Nuova Spinazzola vince la Coppa Italia Promozione Puglia 2022-23. Dopo aver vinto la gara d’andata a Mesagne per 3-1, la compagine barese si è ripetuta anche nel match di ritorno giocato sul terreno di casa “Alen Fasciano”, superando i gialloblù per 4-2. Protagonista assoluto dell’incontro è stato Ladogana, autore di una tripletta (6′ e 30′ del primo tempo, 15′ della ripresa su rigore). A completare il tabellino, il momentaneo gol dell’1-1 mesagnese firmato da Morelli poco prima della mezzora del primo tempo; il 4-1 di Ariani al 9′ della ripresa e il secondo gol del Mesagne, di Schirinzi su rigore, proprio all’ultimo minuto.

La vittoria della Coppa Italia, al momento, garantisce allo Spinazzola il terzo posto nella speciale graduatoria dei ripescaggi per l’eventuale accesso in Eccellenza, ma la compagine barese è in lotta per il primo posto nel girone A a quattro punti dalla Virtus Mola a due giornate dalla fine. In piena corsa playoff è anche il Mesagne, che, nel girone B, occupa il quarto posto a un punto dalla terza posizione, al momento appannaggio del Taurisano.

Di seguito, l’albo d’oro aggiornato:

COPPA ITALIA PROMOZIONE

Albo d’oro: 2009-10 Valenzano Japigia, 2010-11 Corato, 2011-12 Pro Italia Galatina, 2012-13 Casarano, 2013-14 Bitonto, 2014-15 Gravina, 2015-16 Cerignola, 2016-17 Fasano, 2017-18 Mesagne, 2018-19 Deghi, 2019-20 Atletico Racale, 2020-21 NON TERMINATA (Causa Covid), 2021-22 Foggia Incedit, 2022-23 Nuova Spinazzola.