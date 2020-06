LECCE – Liverani: ” Per noi il lockdown è stato un problema importante. Ora sono molto preoccupato”

Dichiarazioni forti quelle di Fabio Liverani al termine della pesante sconfitta subita contro il Milan, con il tecnico romano che ora si dice preoccupato, anche per via di uno stop che sembra aver causato diversi problemi alla formazione giallorossa. Queste le parole del mister giallorosso ai microfoni di Sky Sport : “La partita per noi è stata difficile, volevamo vedere com’era questa ripresa. Per il Lecce il lockdown è stato un problema importante, la squadra stava crescendo e nei due mesi di stop molti giocatori non hanno potuto mantenere la condizione. Ci mancavano tanti giocatori e qualcuno che era in campo ha stretto i denti. Dobbiamo trovare velocemente la condizione. Questa sera abbiamo ripreso la partita e poi dopo trenta secondi subiamo gol. Questo è dovuto ad una mancanza di concentrazione, questo stacco grosso ci ha causato un grave danno. Eravamo stati bravi a restare nella partita, il secondo gol è troppo brutto per essere vero, il terzo non ne parliamo. Troppa gente ha staccato mentalmente, anche tanti fisicamente. Alcuni si sono fermati per paure sacrosante, restando due mesi sul divano . Sono molto più preoccupato ora rispetto a due mesi fa. Per noi ora è come ripartire da zero giocando ogni tre giorni. I problemi sono grandissimi”.