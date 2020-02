LECCE – Liverani si aggiudica la Panchina d’Argento 2018/19: “Vincere questo premio è un onore, lo divido con staff e giocatori”

Dopo aver ottenuto primo successo interno della stagione, battendo con un rotondo 4-0 il Torino, nella giornata di oggi a Coverciano, mister Fabio Liverani ha ottenuto il premio “Panchina d’Argento 2018-2019“, riconoscimento che viene assegnato al miglior tecnico della scorsa Serie B.

“Per me vincere questo premio è un onore – racconta il tecnico giallorosso – ho iniziato il percorso da allenatore da poco e ho tantissimo da imparare. Grazie al lavoro quotidiano sto apprendendo molto, e ricevere un premio così importante dai miei colleghi mi riempie di orgoglio, questo lo prendo come un punto di partenza. Divido il premio con il mio staff, i miei giocatori e soprattutto con la società Lecce, con la quale ho iniziato questo cammino dalla Serie C, riportando a giocare il Lecce in grandi palcoscenici”.



Subito dopo aver commentato la conquista dell’ambito premio, il tecnico giallorosso, analizza il momento della sua squadra, commentando anche il successo ottenuto contro il Torino: “Ottenere questa salvezza – prosegue Liverani –, sarebbe un miracolo sportivo, solitamente, retrocedono due neopromosse su tre e questo non lo dico io ma sono i numeri a dirlo. Dobbiamo avere la forza, un pizzico di fortuna e tanta organizzazione per cercare di stare fuori da questa zona, provando a metterci dentro quante più squadre possibili; da qui al 24 maggio sarà una gara senza soste, e li dovremo cercare di tenere tre squadre sotto di noi”.



“Per noi – rimarca Liverani – era fondamentale trovare questo successo abbiamo aspettato febbraio per vincere la prima partita in casa, cominciava a essere un peso soprattutto per i ragazzi e per l’ambiente. La vittoria è arrivata in un modo bellissimo, senza ombra di dubbio, con una grande prestazione, spero solo che sia un punto di partenza e che si continui così, provando giocarcela su tutti i campi e cercando di limitare tutti i difetti attraverso il lavoro“.

In chiusura Liverani analizza la prestazione dei nuovi arrivati: “Saponara – ha affermato – come Barak, e Paz, sono giocatori che per noi erano fondamentali, sia per qualità, sia per spessore. Riccardo viene da un momento non positivo per lui, noi dobbiamo metterlo in condizione di poter tornare ad essere quel tipo di giocatore, le qualità tecniche non si possono dimenticare, noi dobbiamo aiutarlo a farlo sentire importante, dandogli fiducia, perchè credo che lui abbia bisogno solo di questo, e così può tornare ad essere il giocatore che avevamo ammirato qualche anno fa. Quello di Serie A è un campionato molto aperto, se riuscissimo a mettere dentro la lotta qualche altra squadra sarebbe meglio, ma ora bisogna camminare e cercare di fare più punti possibile, perché – conclude –, nessuno molla, ed è una lotta avvincente sia sopra sia anche sotto”.