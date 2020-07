L’AVVERSARIO – Grande qualità, con una costante ricerca della continuità: la Fiorentina di Iachini

In una fase finale di campionato che non concede soste, domani sera il Lecce ospiterà al Via del Mare la Fiorentina di Beppe Iachini, in una gara di vitale importanza per i giallorossi.

I viola, partiti con il chiaro intento di conquistare un piazzamento europeo, con il passare delle giornate, sono stati costretti rivedere i propri obiettivi, trovandosi poi invischiati nella lotta per non retrocedere, anche per via di una gestione Montella non proprio ottimale. L’approdo di Iachini sulla panchina viola, ha fatto sì che Chiesa e compagni ritrovassero quantomeno un’anima, confermando, comunque, sempre un rendimento altalenante. Sulla stagione con più ombre che luci della Fiorentina ha inciso probabilmente in maniera pesante la lunga assenza per infortunio di Franck Ribery, che, oltre alle immense qualità tecniche, ricopriva un ruolo fondamentale sotto l’aspetto carismatico.

Nonostante un grande bagaglio tecnico e qualitativo ed i recuperi dell’ex Bayern Monaco e dell’ultimo arrivato Christian Kouamé, la ripresa post-Covid ha riconsegnato alla Serie A la solita Fiorentina, in grado di centrare un solo successo in sei match, con due sconfitte e tre pareggi; i gigliati stazionano quindi la tredicesima posizione in classifica con 36 punti all’attivo, e sette di vantaggio sulla zona retrocessione, occupata proprio dal Lecce. Gli uomini di Iachini, proveranno quindi a chiudere anzitempo il discorso salvezza. Una sconfitta potrebbe invece vederli nuovamente risucchiati nelle sabbie mobili. Un avversario che, nonostante una stagione difficile, va comunque preso con le pinze, ed affrontato con lo stesso spirito visto contro la Lazio, proprio in considerazione dell’importante parco giocatori a disposizione. Nella rosa della Fiorentina, tra gli altri, c’è anche Lorenzo Venuti, uno dei protagonisti della promozione del Lecce dello scorso anno e che stenta a trovare la fiducia del suo allenatore, anche se ha giocato per intero la gara contro il Cagliari e metà partita a Parma, colpendo anche una clamorosa traversa da fuori.

Tra campionato e Coppa Italia, le due squadre si sono incrociate nel Salento 18 volte, con un bilancio sette vittorie giallorosse, sette pareggi e quattro vittorie viola. L’ultimo confronto diretto risale al maggio 2012, con la pesantissima vittoria ospite siglata da una rete di Cerci che, di fatto, condannò alla retrocessione la compagine allenata da Serse Cosmi. Per trovare l’ultimo successo salentino, invece, dobbiamo rispolverare l’archivio del campionato 2010-11, 1-0 con rete decisiva di David Di Michele (dati wlecce.it).