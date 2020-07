MOTORI – 2° Formula Challenge, a Torricella s’impone il “padrone di casa” Nunzio Fanelli

La 53esima edizione del Rally del Salento non si correrà il 29 e 30 maggio come inizialmente previsto. L’Automobile Club Lecce, ente organizzatore della manifestazione motoristica, ha infatti ufficializzato come logico che fosse, il forzato slittamento di data, a seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti misure restrittive che rendono di fatto…