SERIE A – Lancio di oggetti a Roma, Lecce multato: il Giudice sportivo della 25ª giornata

In attesa di saperne di più sulla disputa della prossima giornata, queste sono le sanzioni del Giudice sportivo di Serie A dopo le sei gare giocate nel weekend, valide per il 25° turno. Lecce multato pesantemente.

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Dalbert (Fiorentina), Gianluca Mancini (Roma), Ales Mateju (Brescia), Ibrahima Mbaye (Bologna), Gabriel Strefezza (Spal).

AMMENDE – 10mila euro al Brescia “per avere suoi sostenitori urlato ripetutamente cori beceri e insultanti nei confronti della tifoseria avversaria, nonché per aver consentito la presenza di persone non autorizzate a permanere nel recinto di gioco; sanzione attenuata, quanto al primo profilo, anche per la posizione pubblicamente assunta, successivamente alla gara, da parte della tifoseria interessata”; 8mila euro al Lecce “per avere suoi sostenitori al 15′ del primo tempo lanciato dal settore di pertinenza un oggetto non identificato che colpiva uno steward, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lett. b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.