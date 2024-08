CALCIO – La Pro League Saudita continuerà a investire nei talenti della Serie A

I club della Saudi Pro League (SPL) hanno speso circa un miliardo di dollari nelle ultime due finestre di mercato, ingaggiando numerosi calciatori che esercitavano il loro mestiere in Europa.

Un mercato particolare che si è rivelato fruttuoso è stato la Serie A in Italia. I club SPL hanno corteggiato con successo diversi giocatori della massima serie italiana.

Al-Nassr ha aperto le porte ai giocatori europei che sciamavano verso il Medio Oriente ingaggiando l’ex attaccante della Juventus e cinque volte vincitore del Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo.

Considerato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, il suo passaggio alla SPL ha spinto altri giocatori a prendere in considerazione l’idea di saltare sul carrozzone redditizio.

Successivamente la SPL si è spostata per altri giocatori di punta della Serie A come Marcelo Brozovic, Sergej Milinkovic-Savic, Roger Ibanez e Merih Demiral.

L’ex maestro del centrocampo dell’Inter Brozovic si è unito a Ronaldo all’Al-Nassr ed è stato un fantastico acquisto per il club con sede a Riyadh.

Brozovic ha messo a segno quattro gol e otto assist in 30 presenze con l’Al-Nassr, ed è un ingranaggio fondamentale nel centrocampo di Luis Castro.

Anche l’ex laziale Milinkovic-Savic ha prosperato nella SPL. Il centrocampista ha optato per un passaggio a sorpresa all’Al-Hilal tra l’interesse di Milan e Juventus.

Il 29enne ha segnato undici gol e dieci assist in 30 presenze in campionato quando l’Al-Hilal ha vinto il titolo SPL davanti all’Al-Nassr.

Ibanez è stato uno dei migliori difensori del campionato la scorsa stagione, nonostante sia apparso più volte fuori posizione, mentre anche Demiral si è comportato bene nonostante abbia impiegato del tempo per ambientarsi.

L’enorme investimento nelle stelle della Serie A continuerà a ritmo sostenuto

L’investimento nei talenti della Serie A ha senza dubbio rilanciato l’immagine della SPL. La presenza di giocatori di fama mondiale ha acceso i riflettori sul campionato.

I media internazionali ora seguono regolarmente il campionato e i fan di tutto il mondo si sintonizzano per vedere le stelle in azione.

Questa esposizione eleva il profilo della SPL e la rende una proposta più attraente per investitori, sponsor ed emittenti.

La maggiore attenzione e copertura della SPL si sono tradotte anche in un maggiore interesse per i mercati delle scommesse in tutto il mondo, con numerosi bookmaker che offrono quote sulla competizione.

L’afflusso di talenti della Serie A ha avuto un impatto significativo sui siti di gioco d’azzardo arabi come Arbswin, con gli scommettitori che si riversano sulla piattaforma per trovare i migliori siti di scommesse.

I fan e gli scommettitori che seguono i giocatori di alto profilo portano il loro entusiasmo sulle piattaforme di scommesse, guidando il traffico e l’attività di scommessa.

Inoltre, la Serie A è nota per la sua abilità tattica e l’alto livello di competizione. La SPL guadagna credibilità attirando giocatori che hanno prosperato in quell’ambiente.

Ciò suggerisce che la SPL offra uno standard competitivo che sfida queste stelle affermate, rendendola una destinazione desiderabile per i calciatori di talento.

Di conseguenza, più stelle della Serie A sono destinate a passare alla SPL. Un nome di spicco pronto a effettuare il passaggio è il centravanti belga Romelu Lukaku. L’ex attaccante dell’Inter è ancora nei libri paga del Chelsea, ma ha trascorso quattro delle ultime cinque stagioni nella massima serie italiana.

Lukaku ha giocato con l’AS Roma la scorsa stagione, ma i giallorossi non possono permettersi di far valere la sua clausola rescissoria da 35 milioni di sterline. Fuori dal tavolo anche un ritorno al Chelsea, che renderebbe possibile il trasferimento in Arabia Saudita.

Ha rifiutato un lucroso trasferimento all’Al-Hilal l’anno scorso, ma ha dichiarato di essere più disponibile a trasferirsi all’SPL ora. Lukaku ha bisogno di stabilità dopo aver giocato per tre club nelle ultime tre stagioni.

Un’altra stella della Serie A probabilmente pronta per il passaggio alla SPL è Paulo Dybala. L’attaccante argentino, soggetto a infortuni, potrebbe portare alla Roma un buon profitto quest’estate.

Nonostante abbia realizzato 13 gol e nove assist in 28 presenze in Serie A la scorsa stagione, continua a essere collegato a un trasferimento e potrebbe approdare alla SPL se i club europei si rifiutassero di abboccare.

Dybala è da anni un pilastro della Serie A, diventando una delle più grandi stelle del campionato. Il suo passaggio alla SPL attirerebbe sicuramente più pubblico italiano.

Tuttavia, è difficile vedere come il trasferimento possa avvantaggiare il giocatore. Ha ancora molto da offrire all’Europa e può rimandare un trasferimento in Medio Oriente.

Un potenziale trasferimento a cui prestare attenzione è Adrien Rabiot. Il nazionale francese lascerà la Juventus a parametro zero quest’estate e ha ricevuto diverse offerte.

È difficile immaginare che possa adattarsi ai piani del nuovo allenatore della Juventus Thiago Motta, e un trasferimento in Arabia Saudita probabilmente lo vedrà diventare un giocatore fondamentale per un’altra squadra.